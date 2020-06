"C'est arrivé la nuit" : le nouveau roman de Marc Lévy, premier tome d'une série, annoncé pour fin septembre

Un nouveau roman de l'auteur à succès Marc Lévy aux 50 millions de livres vendus dans le monde sera publié le 29 septembre, a-t-on appris lundi auprès de son éditeur.

Intitulé C'est arrivé la nuit et publié par les éditions Robert Laffont/Versilio, le nouveau roman de Marc Lévy est présenté comme le premier tome d'une série baptisée "9". Sur les réseaux sociaux l'écrivain âgé de 59 ans a expliqué que pour écrire son nouveau roman il était "parti à la rencontre des vrais protagonistes, des hors-la-loi au coeur d'or, des vilains bien sous tous rapports, des manipulateurs, des faussaires, des passeurs, des assassins en col blanc, des putains magnifiques, des journalistes risquant leur peau pour que la vérité éclate...". "J'avais pour habitude de me laisser entraîner par deux personnages. Cette fois, ils sont 9", a-t-il ajouté.

L'éditeur n'a pas précisé le tirage de ce nouveau roman mais son précédent, Ghost in love, publié en grand format en mai 2019 avait bénéficié d'un tirage de 350.000 exemplaires. Ce livre, sorti en poche chez Pocket en février, est à la 10e place des meilleures ventes dans la catégorie poche dans le dernier classement GfK/Livres Hebdo.

En attendant son nouveau roman, Marc Lévy vient de publier les troisième et quatrième tomes de sa série jeunesse, Le Petit voleur d'ombres (Robert Laffont). Les deux derniers volumes de cette série (illustrée par Fred Bernard et inspirée de son best-seller Le Voleur d'ombres) sont annoncés pour novembre. Enfin, Philéas, la nouvelle maison d'édition BD d'Edi8 et Jungle, sortira en 2021 sa première bande dessinée, L'Agence des invisibles en collaboration avec Sylvain Runberg et Espé.