Les cérémonies de Paris 2024, le théâtre, ses futurs projets... Thomas Jolly fait le bilan dans "Passé présent futur"

Le directeur artistique des cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques a changé de dimension cet été. Homme de théâtre, révélé au grand public avec Starmania, ses spectacles d'ouverture et de clôture pour Paris 2024 ont été salués dans le monde entier. L'artiste de 42 ans s'est livré sans retenue pour franceinfo.

L'homme des cérémonies de Paris 2024, c'est lui. Thomas Jolly, 42 ans, enfant du théâtre et maître des Jeux en quatre temps : du show si spectaculaire sur la Seine le 26 juillet en passant par Saint-Denis et la Concorde, avant de refermer le chapitre en musique au Stade de France, dimanche 8 septembre. Depuis plus de deux ans, l'artiste normand vit à un rythme effréné pour en mettre plein les yeux au public, en ouverture et en clôture des Jeux olympiques et paralympiques. Le défi d'une vie qu'il raconte dans "Passé présent futur" :

"Pas de JO-stalgie"

Son enfance à la campagne en Normandie, ses premiers pas sur scène, ses adieux au centre dramatique d'Angers avant la grande et vertigineuse aventure des Jeux... Thomas Jolly s'est livré sans retenue en répondant aux questions de notre journaliste Antonin Bodiguel. Il évoque ses succès, la "vague d'amour" qu'il a reçue après la cérémonie d'ouverture des JO, mais aussi les messages de haine qui l'ont conduit à devoir porter plainte pour cyberharcèlement.



Et maintenant, la peur du vide pour Thomas Jolly ? "Je n'ai aucune JO-stalgie", assure-t-il. Quant à la suite, alors que certains observateurs se plaisent déjà à lui prêter un destin politique, lui préfère l'envisager "en continuant à raconter des histoires, de plein de façons différentes". "Parce que c'est mon travail, je ne sais pas faire autre chose", conclut-il.