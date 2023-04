Le comédien australien Barry Humphries, connu pour son personnage de Dame Edna Everage, est mort à 89 ans

Il incarnait une femme bourgeoise aux cheveux couleur lilas vivant dans une banlieue aisée. Le comédien australien Barry Humphries, particulièrement connu dans le monde anglo-saxon pour son personnage de Dame Edna Everage, est mort samedi 22 avril à 89 ans à Sydney, a annoncé son agent. Les Australiens l'avaient vu apparaître sur scène à Melbourne, en 1955 avant de décrocher des rôles à la télévision en Australie, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

En 2002, le personnage de Dame Edna avait présenté le spectacle donné à Buckingham Palace en l'honneur de la reine Elizabeth II qui célébrait son jubilé d'or. "Il est resté lui-même jusqu'à la fin, ne perdant jamais ni son esprit brillant, ni son humour unique, ni sa générosité d'esprit", a précisé son agent.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a de son côté rendu hommage à cet acteur qui était "à la fois doué et généreux". "Barry Humphries nous a fait rire à travers toute une galaxie de personnages, depuis Dame Edna jusqu'à Sandy Stone", un autre de ses personnages, un vieux bourgeois guindé, a-t-il ajouté, évoquant "un formidable humoriste, satiriste, écrivain, et quelqu'un d'absolument unique".

