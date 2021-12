L'influenceuse et vidéaste Léna Situations, victime de harcèlement en ligne, quitte Twitter

A la suite de nombreux messages haineux sur sa nouvelle coupe de cheveux, Léna Mahfouf a désactivé son compte Twitter, suivi par plus d'un million de personnes.

"Je ne peux pas contrôler ce que les gens disent de moi, par contre je peux contrôler l'impact que ça a sur moi". L'influenceuse et youtubeuse Léna Situations, de son vrai nom Léna Mahfouf, a quitté Twitter, jeudi 9 décembre, après avoir à nouveau reçu plusieurs messages de haine et d'insultes. Cette nouvelle vague de harcèlement s'est produite après que la Française de 24 ans, suivie par plus de 3 millions de personnes sur Instagram, a posté une photo de sa nouvelle coupe de cheveux.

"Je vais pas vous mentir, c'était pas un choix mais une nécessité pour qu'ils soient en bonne santé (...) Ne faites pas les mêmes erreurs que moi", écrit-elle sur Instagram. "N'essayez pas de les camoufler, de les lisser ou de les cacher. Aimez les, prenez-en soin et ne laissez pas les gens vous dire que vous êtes joli(e)s quand vous avez les cheveux lissés. "

Capture écran du compte Instagram de Léna Mahfouf, le 10 décembre 2021. (LENA MAHFOUF)

"Ça bousille ma confiance personnelle"

A la suite de ce message, le hashtag #LenaSituations est devenu numéro 1 des tendances sur Twitter, relève Le Parisien, ses soutiens et détracteurs s'écharpant sur sa nouvelle coupe de cheveux. Léna Mahfouf a donc décidé de désactiver son compte Twitter et s'est justifiée dans une story sur Instagram. "Ça fait des mois que toutes les semaines je suis en TT ['trending topics'], jamais pour des raisons importantes ou profondes. C'est des débats sur mon couple, mon physique, mes cheveux bouclés."

"Ça a pris des proportions tellement n'imp, certains ont été au domicile de ma mère pour m'insulter." Léna Situations sur son compte Instagram

L'influenceuse encourage les personnes victimes de harcèlement à se protéger, et à ne pas penser qu'il s'agit d'une situation banale. "Je vais pas vous mentir : avec le temps, ça rentre dans ma tête et ça me bousille ma confiance personnelle petit à petit."