L'acteur Mark Margolis, connu pour son rôle dans les séries "Breaking Bad" et "Better Call Saul", est mort

Il avait tourné dans plus d'une cinquantaine de films et avait marqué les esprits avec son interprétation intimidante du baron de la drogue Hector Salamanca à la télévision.

L'acteur américain Mark Margolis est mort à l'âge de 83 ans, a annoncé son fils, cité par le média américain The Hollywood Reporter. Son interprétation du baron de la drogue Hector Salamanca dans Breaking Bad lui avait valu une nomination aux Emmy Awards, en 2012, mais sa carrière est loin de s'être limitée au petit écran. “C'était quelqu'un d'unique", a réagi son manager, Robert Kolker, dans un communiqué. "On n'en fait plus des comme lui (...) Je suis chanceux de l'avoir connu." "Il crevait l'écran !", a tweeté l'acteur Bob Odenkirk, star de Better Call Saul. "Mark me faisait rire avec ces blagues et ces remarques et je ne peux qu'espérer avoir la moitié de son énergie et de sa concentration au moment d'entendre le mot 'Action'".

Né en 1939 à Philadelphie (Pennsylvanie, côte est des Etats-Unis), il a démarré sa carrière au théâtre, avant de tourner pour le cinéma et la télévision. En 1983, dans Scarface, de Brian De Palma, il interprète le rôle d'Alberto, le bodyguard du narcotrafiquant Alejandro Sosa. Il avait ensuite tourné à plusieurs reprises avec le réalisateur Darren Aronofsky, dans Pi, son premier long-métrage, mais aussi dans Requiem for a Dream, Black Swan, The Fountain, The Wrestler ou encore Noah. Son CV compte ainsi plus de 50 rôles au cinéma.

A la télévision, il est connu pour son rôle dans les séries de Vince Gilligan Breaking Bad et Better Call Saul, mais il est également apparu dans Oz, American Horror Story, The Affair, Californication ou encore Gotham.