Nostalgie : le Tamagotchi, un vieux phénomène qui n'est pas totalement oublié

Venu du Japon, le Tamagotchi a été l'une des stars de la fin des années 90. Ce jouet électronique dans lequel il faut s'occuper d'un petit animal virtuel suscite toujours l'intérêt d'une communauté de passionnés, mais aussi de psychologues.

Le Tamagotchi en a rendu fou plus d'un, et il suffit d'en avoir un dans les mains pour que les souvenirs reviennent. Un ami virtuel qui a marqué toute une génération. En japonais, Tamagotchi veut dire "adorable petit œuf". Ce jouet est né en 1996. Une employée de la marque Bandai invente ce compagnon de poche virtuel. Il s'en écoule rapidement des millions dans le monde. Les enfants de 8 à 12 ans s'entichent de cet animal de poche, et les parents qui en ont la garde tentent de survivre à la pression des bips.

Un nouveau modèle vient de sortir

Parmi ces enfants qui ont grandi, certains n'ont pas réussi à faire leur deuil, dont Beatriz Olivera Marquez, qui en a plus d'une centaine. Chez elle, comme au bureau, elle continue de s'en occuper tous les jours. Sur la toile, se trouve une communauté de passionnés, avec des modèles rares qui s'achètent et se revendent parfois une petite fortune. Un nouveau modèle vient de sortir, sous forme de montre connectée, en couleur, et plus perfectionné.

Ce jouet rend les psychologues curieux. Mal élevé, le Tamagotchi devient insupportable. Trop nourri, il devient obèse. Négligé, il angoisse. Chaque fois, c'est l'enfant qui en est responsable. "L'enfant va pouvoir tester les limites de la manière dont il peut s'en occuper, ne pas s'en occuper ou s'en occuper mal. Avec cette forme de feedback, puisque finalement, son Tamagotchi peut mourir, (...) il va prendre conscience peut-être des limites", explique Michael Stora, psychologue et expert du monde virtuel.