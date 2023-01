Champion de GeoGuessr, Trevor Rainbolt utilise ses compétences en localisation géographique pour aider des inconnus. Il retrouve où leurs photos ont été prises. Brut l’a rencontré.

“J’étais nul, j’étais super mauvais en géographie. Comme l’Américain moyen. Mais je me suis toujours intéressé aux autres cultures et au monde.” Trevor Rainbolt vit aux États-Unis, et est passionné du jeu en ligne GeoGuessr. Le principe : localiser des images au hasard de Google Street View, et ce, le plus précisément possible. Ainsi, grâce seulement aux photos des routes, de la végétation, des panneaux de signalisation … Il peut retrouver la France, le Brésil, Taïwan, ou le sud de l’Argentine. “Je ne pouvais pas citer les capitales, les drapeaux, tout ça, mais je m’intéressais beaucoup aux gens. Je crois que c’est ce qui m’a attiré vers GeoGuessr”, se rappelle le jeune homme.

“Je vous défie de jouer une demi-heure sans être bluffé par le monde”

Trevor est l’un des meilleurs joueurs sur GeoGuessr. Mais ce n’est pas tout : il utilise ses compétences pour retrouver où des photos de famille ont été prises. “C’était un père et son fils en vacances à Chypre, il y a une vingtaine d’années. Son père est décédé il y a quelques années et sa mère ne se souvenait pas du tout où ils étaient partis et où la photo avait été prise. J’ai réussi à retrouver exactement la table où ils étaient assis et ce qui est dingue, c’est que la table est toujours là”, explique-t-il. Pour lui, cette répercussion dans la vie réelle apporte du “sens” à sa passion.

Jusqu’à peu, il n’avait jamais quitté les États-Unis. Il vient d'emménager en Allemagne, et compte bien découvrir d’autres aspects du monde. “Si vous arrivez à faire une partie de GeoGuessr sans être émerveillé par les différents peuples et leur mode de vie, les différents peuples et leur culture, les montagnes, la végétation, les océans, les étendues d’eau, tout ça… Je vous défie de jouer une demi-heure sans être bluffé par le monde.”