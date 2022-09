Merci, mais non merci. Le message de soutien d'Emmanuel Macron au ZEvent, ce marathon caritatif organisé par la communautée du jeu vidéo, a déclenché, dimanche 11 septembre, une volée de critiques chez les streameurs participants. L'opération visait cette année à récolter des fonds pour cinq ONG environnementales (Sea Shepherd, la Ligue pour les oiseaux (LPO), The Sea Cleaners et WWF). "L'écologie, une cause que je partage, sur laquelle on va continuer de faire et surtout d'aller beaucoup plus vite", a salué par le président de la République dans son message.

"J'en ai ras le c** qu'il fasse sa promo sur notre pu**** de dos (...) ça me casse les c**illes !, a par exemple réagi Antoine Daniel, streameur pour l'émission What the cut. C'est à cause de gens comme lui entre autres, qu'on fait ces événements-là !"

Quand Antoine Daniel dis les termes à propos de Macron et son soutien au Zevent, ça touche mon coeur #ZEVENT2022 #antoinedaniel pic.twitter.com/lI5CnaHah2 — Timy Fiorini (@mistertimy98) September 11, 2022

La streameuse AngleDroit a elle préféré ironiser : "bah oui tu comptes sur nous (...), parce que tu branles rien, si seulement tu avais les moyens de faire quelque chose !"

« Si seulement t’avais les moyens de faire quelque chose. »



La streameuse @AngleDroit_ réagit au message d’Emmanuel Macron adressé au #ZEVENT22.pic.twitter.com/1LrHpwIdXB https://t.co/nW64XE5dlz — Élections 2022 (@2022Elections) September 11, 2022

"Je m'en bats les c**illes", a simplement commenté leur confrère Poncefleur.