“Starfield”, “Mortal Kombat 1”, “Payday 3”, “Cyberpunk 2077”, quels sont les jeux vidéo de la rentrée ?

La rentrée 2023 est chargée en grosses licences vidéoludiques. "FIFA" change de nom mais pas de système, "Starfield" allume ses fusées, les braquages s’enchaînent dans "Payday 3", "Baldur’s Gate III" investit la PS5 et "Cyberpunk 2077" s’offre une méga extension.

Pas de temps morts en septembre. Le très attendu Starfield a expédié ses premiers astronautes dans l’espace tandis que de nouveaux aventuriers partent explorer les Royaumes Oubliés dans Baldur’ s Gate III sur PS5. Mortal Kombat 1 s’offre un retour aux sources en célébrant les arts martiaux et The Crew Motorfest prolonge les vacances sur une île paradisiaque d’Hawaï. Vos premiers braquages vous attendent dans Payday 3 et une mission un peu spéciale dans Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty. FIFA devient EA Sports FC et NBA 24 prolonge sur les parquets. Enfin Lies of P vous contera sa sombre histoire de Pinocchio. A vos manettes !

“Starfield” : vers l’infini et au-delà

Décollage réussi pour Starfield, le nouveau jeu de rôle de Bethesda. Le studio créateur de Skyrim change d’univers et s’attaque à l’opéra spatial avec beaucoup d’ambition. Une campagne solo, des quêtes annexes à foison, du craft et un millier de planètes à visiter, voilà le menu gargantuesque proposé aux adeptes de science-fiction. Comme dans tout jeu de rôle vous devez créer votre personnage avant de partir à l’aventure et accomplir des missions pour gagner de l’expérience et de l’argent, qu’il faudra dépenser dans des compétences et des améliorations. Votre vaisseau spatial est un élément capital que vous pouvez personnaliser à loisir et qu’il faudra armer avec soin pour espérer survivre aux nombreux combats spatiaux qui vous attendent derrière chaque ceinture d’astéroïdes.

Mélange de jeu de tir et de combat de vaisseaux, privilégiant l’exploration et l’expérimentation, Starfield a déjà convaincu bon nombre de testeurs de la presse spécialisée. Quant aux joueurs, ils commencent à mettre les mains sur les commandes depuis le 6 septembre et partent plein d’espoir sonder les recoins de l’espace infini.

“Starfield” /Bethesda Softworks / Sortie le 6 septembre sur Xbox One et Series et sur PC

“Baldur’s Gate III” : le jeu de rôle ultime

Déjà sorti depuis un mois sur PC et encensé par la critique, Baldur’s Gate III ouvre ses portes sur PS5. Le jeu de rôle avec ses combats tactiques au tour par tour directement tirés des règles de Donjons et Dragons emporte les joueurs dans l’univers médiéval fantastique bien connu de la licence. Un siècle est passé depuis Baldur’s Gate II, vous êtes toujours dans les Royaumes Oubliés mais votre avatar s’est fait refiler un parasite de force par des flagelleurs mentaux. Combattrez-vous ce parasite ou, au contraire, utiliserez-vous ce pouvoir maléfique pour contrer vos ennemis ? Dans ce nouvel opus, l’accent a été mis sur la liberté et vous pourrez devenir un héros de légendes ou la pire crapule des bas-fonds de la cité.

Grosse nouveauté pour Larian Studios : pas de vue isométrique dans cet épisode mais de la 3D avec la possibilité de changer le point de vue de la caméra. Pour les puristes, les règles sont adaptées de D&D version 5 et vous pourrez donc faire votre choix parmi la plupart des races et des archétypes disponibles. Pour ceux qui ne sont pas adeptes du jeu de rôle papier, Baldur’s Gate III peut présenter une difficulté supplémentaire tant les règles de combats sont complexes et variées, l’environnement prenant une importance stratégique capitale.

La version PS5 est une vraie réussite, comme l’avait été Divinity : Original Sin II, la précédente création des studios Larian.

“Baldur’s Gate III” /Larian Studios / Sortie le 6 septembre sur PS5 et depuis le 3 aout sur PC

"NBA 2K 24” : 25 ans sur les parquets

NBA 2K, la franchise de basket américain fête ses 25 ans d’existence et promet toujours plus de réalisme avec une toute nouvelle technologie baptisée "ProPlay". Cette dernière est censée reprendre les mouvements des joueurs de façon plus crédible en exploitant des images de vrais matchs de NBA. Question gameplay, la précision des tirs devra être toujours aussi parfaite pour pouvoir enchainer les paniers, les défenseurs sont censés être plus réactifs et au contact des attaquants. Des boosts d’adrénaline vous permettront de vous surpasser à certains moments clés.

Le mode carrière s’inspire cette année de Lebron James et du français Victor Wembanyama. Vous devrez faire vos preuves après une saison en demi-teinte. Après Mickael Jordan l’an passé, c’est Kobe Bryant qui fait l’objet d’une attention toute particulière dans l’édition 2024, vous pourrez ainsi revivre les moments forts de sa carrière.

“NBA 2K 24” /2K Games / Sortie le 8 septembre sur PS5, PS4, Xbox One et Series, Switch et PC

“The Crew Motorfest” : balade hawaïenne

Entre Gran Turismo sur Playstation et Forza Horizon sur Xbox, les licences phares de course automobile, le studio lyonnais Ivory Tower tente de se faufiler avec sa sérieThe Crew. Pour afficher toute la décontraction qui le caractérise, ce dernier opus vous emporte sur l’ile d’Oahu, l’une des plus grande de l’archipel d’Hawaï. Vous pourrez la découvrir au volant de plus de 600 bolides à travers des “playlists”, une sorte de compilation de courses et de défis vous permettant d’obtenir expérience et bonus variés. Ces “playlists” sont thématisées et vous pourrez ainsi rouler au volant de voitures exclusivement japonaises ou italiennes mais aussi remonter le temps à bord d'une Cadillac des années 50 ou encore vous frotter à d’autres concurrents dans un Combi Wolkswagen aux couleurs très “seventies”. Enfin si vos pneus sont usés vous pourrez toujours parcourir l’île et ses environs en pilotant un bateau et même un avion.

Avec les balades en monde ouvert dans les paysages très variés de l’île aux courses sur circuit, il y a de quoi s’amuser seul ou entre copains. Si le titre vous tente, sachez qu’il sera possible d’y jouer gratuitement pendant cinq heures du 14 au 17 septembre.

“The Crew Motorfest” /Ubisoft / Sortie le 14 septembre sur PS5, PS4, Xbox One et Series, Switch et PC

“Mortal Kombat 1” : toujours dans le coup

La vie d’un combattant est un éternel recommencement. Mortal Kombat 1 revient donc aux sources de la série tout en apportant quelques nouveautés. Même s’il est le douzième épisode et la suite directe de Mortal Kombat 11, ce nouvel opus nous ramène dans le temps pour vivre la jeunesse de certains personnages dans une sorte d’univers parallèle. Le jeu de combat qui se joue bien entendu en multijoueur fait la part belle au mode solo avec une campagne scénarisée qui vous oblige à prendre en mains plusieurs combattants aux techniques différentes. Les habitués de la licence devraient facilement retrouver leurs marques tant le gameplay ne semble avoir changé qu’à la marge, mais il y a aussi quelques nouveautés comme la possibilité d'associer les pouvoirs de deux combattants.

Invasion, un nouveau mode, fait son apparition. Il mélange jeu de plateau et récompenses en proposant des combats variés. 24 “kombattants” seront jouables le jour de la sortie et des surprises sont attendues par la suite.

“Mortal Kombat 1” /Warner Bros. Interactive / Sortie le 19 septembre sur PS5, Xbox Series, Switch et PC

“Lies of P” : Pinocchio dans le nez

On prend un “Souls” et on recommence. Lies of P est un “Soulslike” comme il en existe tant, c’est à dire qu’il ressemble à la série des “Souls”, des jeux d’action plutôt corsé où il faut éradiquer des palanquées de monstres en tout genre avec une prise en main un peu technique. Maitriser rapidement les contres et les esquives est essentiel pour s’en sortir.

L’univers de Lies of P est orienté steampunk avec des automates assez terrifiants et une ambiance très sombre. On y joue une version revisitée de Pinocchio confronté à des armées de créatures toutes plus lugubres les unes que les autres. Un fouet un peu particulier vous permet de rapprocher des ennemis ou de vous précipiter au contact et donne un peu de piment aux combats.

“Lies of P” /Neowiz / Sortie le 19 septembre sur PS5, PS4, Xbox One et Series et PC

“Payday 3” : profession braqueur

Enfilez vos masques et enlevez la sécurité de votre arme, le braquage commence ! Dans Payday 3 vous faites partie d’une équipe de braqueur qui s’attaque à une banque ou une galerie d’art. Dans un premier temps vous vous promenez en civil pour faire des repérages, tentant de crocheter une porte ou de voler un badge d’accès. Mais une fois que vous enfilez votre masque, vous devez passer à l’action car les gardiens deviennent immédiatement beaucoup plus hostiles et cherchent par tous les moyens à empêcher votre méfait.

Payday 3 est un jeu coopératif où quatre complices doivent s’entraider pour accomplir le casse. Plusieurs personnages sont disponibles et il vaut mieux avoir une équipe complémentaire pour être capable de faire face à toutes les situations. 10 ans après la sortie de l’épisode 2, une grande communauté de fans continue à jouer très régulièrement et espère ne pas être déçue par ce nouvel opus.

Attention au déclenchement des sirènes et à l’arrivée des troupes de choc, même si chacun des huit braquages proposés peut se faire sans dégainer son arme, il est plus que probable que vous ayez à vous servir des vôtres pour vous ménager une porte de sortie.

Nouveauté, dans Payday 3 vous pourrez prendre des otages et vous en servir comme bouclier humain ou pour gagner du temps avant de décamper.

“Payday 3” /Starbreeze Studios / Sortie le 21 septembre sur PS5, Xbox Series et PC

“Cyberpunk 2077 – Phantom Liberty” : plus qu’une extension ?

La sortie de Cyberpunk 2077 en décembre 2020 restera dans les annales du jeu vidéo comme un des plus gros ratés de l’histoire. Avec des versions tellement buggés que nombre de joueurs de l’époque avaient réclamés des remboursements au studio polonais de CD Project. Aujourd’hui le jeu tourne à plein régime et fait le bonheur d’une communauté très accrochée à ce sombre univers d’anticipation où guerre de gangs, corruption et piratages informatiques sont le lot quotidien des habitants de Night City.

Dans cette extension vous retrouvez V, votre héros favoris dont vous aller devoir réattribuer tous les points de compétences dans un nouvel arbre qui intègre des fonctionnalités plus “service secret”. En effet on va vous proposer de venir en aide à la présidente des Nouveaux Etats-Unis d’Amérique qui s’est lamentablement crashée dans un bidonville de Night City.

Après Keanu Reeves dans le jeu original, c’est l’acteur Idriss Elba (Luther, Suicide Squad) qui incarne un des personnages principaux de cette extension. Nouveau quartier, nouvelles compétences, nouvelles intrigues orientées “thriller”, plus qu’une extension, c’est presque un nouveau jeu que propose CD Project.

“Cyberpunk 2077 – Phantom Liberty” /CD Project / Sortie le 26 septembre sur PS5, Xbox Series et PC

“EA Sports FC 24” : ça FIFA comme ça !

Electronic Arts a donc profité du mercato d’été pour se séparer de son partenariat avec la Fédération Internationale de Football. Fini donc FIFA24, bonjour EA Sports FC24. Et cela pourrait bien être le changement majeur de cette nouvelle mouture de la célèbre simulation de foot. Malgré l’annonce de nouvelles technologies aux noms vaguement évocateurs comme le “AI True Flight Ball Physics” que l’on pourrait traduire par “dynamique réelle des trajectoires de la balle contrôlée par Intelligence Artificielle”, les testeurs qui ont eu l’occasion de frapper la balle n’ont pour l’instant pas été soufflés par les changements. A priori, il faudra donc se contenter de petites modifications comme les passes lobées qui nécessitent un timing précis afin d’arriver dans les pieds ou en profondeur.

Année de coupe du monde oblige, les joueuses débarquent en masse et viennent renforcer le vivier du mode "Ultimate Team", il sera donc possible de créer des équipes mixtes dans FUT. Le mode "Club" qui gagne en notoriété d’années en années voit arriver quelques changements notamment au niveau de la personnalisation avec l’ambition de pouvoir créer un véritable club avec ses amis.

“EA Sports FC 24” /Electronic Arts/ Sortie le 29 septembre sur PS5, PS4, Xbox One et Series, Switch et PC