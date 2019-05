La suite de Pokémon Go veut vous aider à mieux dormir

En 2016, Nintendo et Niantic avaient réussi le pari Pokémon Go. Aujourd'hui les petites créatures virtuelles sont de retour avec Pokémon Sleep, une application censée améliorer le sommeil des utilisateurs.

À l'été 2016, le phénomène jeu vidéo s'appelait Pokémon Go. À son lancement, le jeu mobile avait écrasé tous ses concurrents (800 millions de téléchargements) avant que l’engouement ne diminue. Mais ce mardi 28 mai, The Pokémon Company a annoncé une suite à leur hit sur téléphone. Elle s'appellera Pokemon Sleep et permettra à l'utilisateur d'améliorer son sommeil. Une application développée par Magic Button.

Dormir pour pouvoir attraper des Pokémon

Ce nouveau jeu destiné au smartphone va proposer une expérience inédite. Même si toutes les mécaniques et règles de ce nouveau jeu n’ont pas été totalement révélées, le compte Twitter officiel de Pokémon décrit Pokémon Sleep comme une appli “qui traque le temps de sommeil de l’utilisateur et apporte une expérience de gameplay comme aucune autre”. Pour son bon fonctionnement, l'appareil utilisera le Bluetooth et transmettra certaines données depuis votre smartphone.



We’re pleased to announce the development of Pokémon Sleep, a new app from @Pokemon_cojp that tracks a user’s time sleeping and brings a gameplay experience unlike any other!



Several Snorlax were consulted on this, in case you were wondering. #PokemonSleep is coming in 2020. pic.twitter.com/nJ7mJY09Dl — Pokémon (@Pokemon) 29 mai 2019

En gros, il vous faudra passer une bonne nuit de sommeil pour attraper un maximum de Pokémon. Aucune date de sortie officielle n’a été dévoilée, mais les intéressés devront attendre au moins l'année 2020. Le jeu pourrait être disponible en même temps que Pokémon Go Plus, un objet connecté conçu pour analyser l'activité des joueurs en journée, ainsi que leur sommeil (à la manière de certaines montres connectées).

D'autres nouveautés Pokémon annoncées pour les prochains mois

Pokémon Home fait partie des grosses nouveautés annoncées durant la conférence proposée par The Pokémon Company. Cette application permettra aux dresseurs de transférer et échanger des Pokémon qu'ils possèdent dans multiples jeux, notamment Pokémon Go, Pokémon Let's Go, ainsi que les prochaines versions Pokémon Sword et Shield sur Switch. Ce nouveau service cloud sera compatible avec la Nintendo Switch, et les smartphones évoluant sur Android et iOS. Un lancement annoncé pour le début de l’année 2020.

Un utilisateur de Pokémon Go à Fribourg, en 2016. (PATRICK SEEGER / DPA)

Autre projet très attendu par les fans : Pokémon Masters, un nouveau jeu pour mobiles qui proposera des combats de Pokémon d'un genre nouveau. Le joueur combattra un grand nombre de célèbres dresseurs, déjà croisés dans les différents jeux Pokémon depuis 1995. Des combats de Pokémon en 3 contre 3, et adaptés à l’écran tactile avec un gameplay simple. La sortie de Pokémon Masters est prévue pour la fin de l'année 2019.

Enfin, la sortie du film Détective Pikachu ayant créé un véritable engouement, il est également question d’un jeu prévu pour la Switch en 2020. Sûrement une suite du jeu sorti sur Nintendo 3DS en 2016.