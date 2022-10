"Pokémon Écarlate et Violet", "God of War : Ragnarök", "Sonic Frontiers" : on joue à quoi en novembre ?

FTR

En ce mois de novembre, à l'approche de Noël, les grosses licences vidéoludiques refont surface. "God of War : Ragnarök" ressuscite le très attendu duo formé par le demi-Dieu Kratos et son fils Atreus, une nouvelle chasse aux Pokémon s'ouvre et le plus célèbre des hérissons bleus parcourt un nouveau monde ouvert.

Le programme de cette fin d'année vidéoludique s'annonce riche et chargé. Le plus célèbre hérisson bleu ouvre la voie en nous faisant découvrir son nouveau monde ouvert dans Sonic Frontiers, pendant que le duo chasseurs de dieux Kratos et Atreus est de retour dans le grand Nord avec God of War : Ragnarök. Les familles pourront ressortir leurs plus beaux pas de danse pour Just Dance 2023, mais également préparer les Pokeballs pour tenter de capturer la nouvelle génération de petites créatures disponibles dans Pokémon Ecarlate et Violet. À vos manettes !

"Pokémon Écarlate et Violet" : p oké-monde ouvert

Pokémon Écarlate et Violet s’offre lui aussi un monde ouvert à l’instar de Légendes Pokémon Arceus sorti plus tôt dans l’année. Le jeu de rôle de Game Freak en est à sa neuvième génération et nous fait découvrir de nouvelles créatures à enrôler. La tétra-cristallisation permet désormais de transformer ses Pokémons en statues de cristal étincelantes et leur apporte de nouveaux pouvoirs acérés. Une machine à capsules techniques fait également son apparition, elle devrait faciliter le travail des éleveurs de combattants et permettre de renforcer l’aspect compétitif du titre.

Les joueurs incarneront un élève d’une académie à qui sera confié une tâche extrascolaire au long cours. Il pourra choisir entre combattre des Pokémons gigantesques, se frotter aux élèves rebelles de l’école ou tenter de remporter le tournoi qui désignera le nouveau Maître Pokémon.

Décidément fan des Pokémons, Ed Sheeran continue ses collaborations avec la marque et vient de publier une nouvelle chanson intitulée Celestial qui sera présente dans le jeu.

"Pokémon Écarlate et Violet" / Game Freak / Sur Switch le 18 novembre

"God of War : Ragnarök" : l e crépuscule des Dieux

God of War : Ragnarök est attendu comme le messie par les adorateurs de la divine série qui n’en peuvent plus d’attendre. Sorti en 2018, son précédent opus a été acclamé par la critique et a obtenu le titre de jeu de l’année aux Game Awards. Santa Monica Studio conserve les mêmes ambitions et espère envoyer ce dernier épisode au panthéon du jeu vidéo. L’invincible Kratos et son fils Atreus vont devoir à nouveau parcourir les territoires enneigés du grand nord afin de terrasser monstres et Dieux et participer d’une façon ou d’une autre au Ragnarök, la guerre divine qui conduit à la fin du monde dans la mythologie nordique.

Entre combats sanguinaires ultraviolents et paysages époustouflants, ce nouvel épisode s’annonce particulièrement prometteur et devrait voir la relation entre père et fils prendre une nouvelle tournure. Vingt à quarante heures de jeu devraient être nécessaires pour accomplir la destinée des héros et, on imagine, être aux premières loges pour assister à l’apocalypse. Quoi qu’il en soit, Santa Monica Studio a annoncé que Ragnarök signerait la fin de l’épopée nordique de Kratos.

"God of War : Ragnarök" / Santa Monica Studio / Sur PS5 et PS4 le 9 novembre

"Sonic Frontiers" : hérisson sans frontières

Premier épisode du célèbre hérisson bleu en monde ouvert, Sonic Frontiers est attendu de pied ferme par un cortège de fans pas forcément rassurés par les premières images diffusées. En cause, une qualité technique jugée faiblarde et des niveaux aperçus qui semblent avoir été recyclés d’anciennes versions. Mais le titre de Sonic Team, ou en tout cas sa communication, semble avoir remonté la pente ces dernières semaines et rassuré certains aficionados.

Car le jeu est plein de promesses : entre monde ouvert à parcourir à vitesse grand V, boss stratosphériques et transformation en Super Sonic, il s'annonce comme un véritable tournant dans l’histoire de la saga. Les inconditionnels de la série ont donc bloqué leur compteur d’impatience au maximum et guettent avec espoir l’apparition du hérisson à grande vitesse tout en redoutant la sortie de route.

"Sonic Frontiers" / Sonic Team / Sur PS5 – PS4 – Xbox One et Series – Switch et PC le 8 novembre

"The Chant" : tombé au chant d’horreur

Un endroit isolé, un rituel chamanique qui tourne mal et un portail qui s’ouvre vers une dimension hostile : voici les ingrédients pas forcément très originaux de The Chant. Dans ce jeu d’horreur, d’action et d’énigme vous incarnez Jess, une jeune chamane qui va devoir faire face à ses peurs les plus profondes. Une jauge de santé mentale vous rappelle constamment que vous vivez un moment plutôt compliqué et que vous risquez de sombrer dans la folie.

Mais pas de panique, sans être une farouche guerrière, la jeune Jess possède une bonne condition physique et une certaine connaissance de son environnement, ce qui devrait l’aider à surmonter les épreuves et échapper aux monstres qui cherchent à la détruire.

“The Chant” / Brass Token / Prime Matter / sur PS 5 - Xbox Series et PC le 2 novembre

"Harvestella" : i l n’y a plus de saisons

Harvestella est un jeu hybride qui mélange gestion de ferme et jeu de rôle. Dans cet univers, une cinquième saison dévastatrice vient d’apparaître et perturbe l’écosystème. Devant la difficulté croissante à faire pousser tranquillement vos tomates vous serez contraint de parcourir le monde à la recherche d’une solution. Au départ simple paysan armé d’une fourche, vous allez devoir explorer les alentours pour découvrir de nouvelles ressources et progresser jusqu’à devenir un vrai héros maniant épée, écologie et magie comme un maître.

"Harvestella" / Square Enix / Sur Switch et PC le 4 novembre

"Tactics Ogre : Reborn" : bataille de pixels

Célèbre parmi les amateurs de jeu de rôle tactiques, Tactics Ogre : Let Us Cling Together avait fait le bonheur des possesseurs de PSP en 2011 en étant lui-même le portage d’un premier titre sorti en 1995. Square Enix a décidé de ressortir le jeu de ses cartons en le dépoussiérant à coup de graphismes et d’interface redessinés et en revoyant son système de combat. L’histoire quant à elle sera exactement la même et vous transportera sur l’ile de Valeria où vous pourrez revivre les aventures de votre jeunesse.

“Tactics Ogre : Reborn” / Square Enix / Sur PS 5 – PS 4 – Switch et PC le 11 novembre

"The Dark Pictures : The Devil in Me" : hôtel très particulier

Pour ce quatrième épisode de la série The Dark Pictures, les scénaristes se sont inspirés de l’histoire vraie d’Herman Mudget, un tueur en série américain plus connu sous le nom d’H.H. Holmes qui assassina des dizaines de personnes dans son hôtel truffé de pièges à la fin du XIXe siècle. Dans The Dark Pictures : The Devil in Me, vous suivez une équipe de tournage venue sur une réplique de cet hôtel bien particulier, pour illustrer un documentaire sur le sinistre meurtrier.

Les habitués de la série retrouveront le plaisir de faire des choix atroces pour tenter de sauver ce qui peut l’être et auront la possibilité de se déplacer plus facilement, les développeurs de Supermassive Games ayant fait un effort conséquent pour que les personnages puissent sauter et courir plus vite qu’avant. Gageons que ce n’est pas forcément ce qui les sauvera d’une fin tragique.

"The Dark Pictures : The Devil in Me" / Bandai Namco / Supermassive Games / Sur PS 5 – PS 4 – Xbox One et Series et PC le 18 novembre

"Just Dance 2023" : entrez dans la danse

Préparez-vous à pousser la table basse, Just Dance 2023 débarque dans votre salon. Le célèbre jeu de rythme d’Ubisoft qui veut nous faire croire que nous sommes des danseurs professionnels revient avec une nouvelle playlist et quelques nouveautés. Plus besoin d’inviter vos amis à partager votre deux-pièces, vous pouvez désormais rivaliser de déhanchés avec cinq autres joueurs en ligne. Les développeurs ont également revu l’interface et créé des univers en 3D. Parmi les artistes annoncés pour cette quatorzième édition on retrouve Justin Timberlake, Imagine Dragons ou encore Britney Spears.

"Just Dance 2023" / Ubisoft / Sur Switch le 22 novembre

"Football Manager 2023" : Football Club personnel

Quel amoureux de foot n’a pas rêvé de prendre les rênes de son club préféré ? C’est ce que vous propose Football Manager. Ici, vous contrôlez absolument tout, de la communication aux entraînements, en passant par les transferts. Le titre vous permet de piocher dans une base de données pharaonique afin de corriger les défauts de votre équipe ou de trouver une nouvelle pépite qui pourra faire la différence sur le terrain. Vous êtes également attendus sur la touche pour coacher vos joueurs et réagir en temps réel aux changements de tactique de votre adversaire. Parmi les nouveautés annoncées par l’équipe de Sega pour l’édition 2023, on soulignera la première sortie sur Playstation et l’arrivée des licences officielles de l’UEFA qui vous permettra d'enfin soulever la coupe aux grande oreilles.

"Football Manager 2023" / Sega / Sur PS5 – PS4 – Xbox One et Series – Switch - PC – Android et IOS le 8 novembre

"Evil West" : les mystères de l'ouest

Evil West vous emmène au XVIIIe siècle pour revisiter l’histoire des États-Unis. Dans cette uchronie, le territoire de l’oncle Sam est en proie à une attaque de démons sanguinaires. Seuls de valeureux cowboys à la barbe hirsute et au colt rapide pourront tenter de s’opposer à cette invasion infernale. Heureusement la technologie a fait d’énormes progrès et vous pourrez avoir accès à un arsenal aussi varié que dévastateur. Flying Wild Hog, le studio à l’origine de la série Shadow Warrior semble avoir transposé son gameplay et son esprit déjanté dans cet improbable Far West. Avec ses “gunfights” nerveux et ses décors alliant fantastique et Western, Evil West pourrait facilement trouver son public auprès de ceux qui cherchent à se défouler sans se prendre la tête.

"Evil West" / Focus Home Interactive / Sur PS5 – PS4 – Xbox One et Series et PC le 22 novembre

"Schtroumpfs Kart" : schtroumpfez sur le champignon

Les petits lutins bleus viennent envahir les circuits de courses, à grands coups de poudre magique et de cadeaux explosifs ! Schtroumpfs Kart fera voyager petits et grands à travers des paysages emblématiques de l’univers imaginé par Peyo. Le village des Schtroumpfs, la forêt et même le manoir de Gargamel seront le théâtre de courses effrénées à partager jusqu'à quatre joueurs en multijoueur local. Les participants pourront choisir parmi douze Schtroumpfs différents, chacun possédant des voitures et des pouvoirs uniques, pour tenter de schtroumpfer la première place et vivre des aventures endiablées en famille ou entre amis. Très (très) inspiré de la référence mondiale du jeu multijoueur Mario Kart, avec ses dérapages, ses raccourcis et ses "cadeaux" piégés à balancer sur les adversaires, ce titre ravira les enfants à l'approche de la période des fêtes.

"Schtroumpfs Kart" / Microids / Sur Switch le 15 novembre

"Gungrave G.O.R.E." : ça castagne Grave

Ambiance cyberpunk affirmée pour Gungrave G.O.R.E., le shooter hystérique de Prime Matter. Son anti-héros s’appelle Grave, un assassin mort-vivant amoureux des armes à feu qui adore canarder avec classe. Entre deux poses stylées pour les photographes, il exhibe fièrement des flingues démesurés et s’offre un ballet sanglant au milieu d’une tonne d’ennemis.

Après un épisode sur VR sorti il y a cinq ans, les fans de la licence pourront retrouver cet incomparable "beat them all" et faire parler la poudre dans ce tout nouvel opus dont l’histoire n'a visiblement plus aucun rapport avec les anciens titres.

"Gungrave G.O.R.E." / Prime Matter / Sur PS5 – PS4 – Xbox One et Series et PC le 22 novembre

"Warhammer 40 000 : Darktide" : marée Hot !

Voici un FPS coopératif particulièrement nerveux qui pourrait bien faire parler de lui. Vous faites partie d’une escouade de quatre inquisiteurs venus reprendre le contrôle d’une partie de la ville-ruche de Tertium envahie par des hérétiques du culte de l’Admonition. Dans Warhammer 40 000 : Darktide pas d’approche discrète ou de possibilité de contourner les adversaires, l’objectif est de participer activement à une vaste boucherie. De sombres marées d’ennemis vont donc s’abattre sur vous à la vitesse d’un cheval au galop et vous obliger à déployer un arsenal aussi varié que sanguinaire pour espérer survivre à votre mission.

Zélotes, Ogryn ou encore Psyker, vous avez le choix entre plusieurs archétypes pour créer votre personnage. Le jeu a visiblement une petite préférence pour les armes à feu de tout calibre mais rien ne vous empêche d’utiliser un bon vieux marteau ou une épée-tronçonneuse si vous vous sentez plus à l’aise au corps à corps. Des crânes trafiqués particulièrement souriants pourront également vous aider à hacker certaines parties du complexe souterrain. Warhammer 40 000 : Darktide sera disponible sur le Game Pass de Microsoft dès le jour de sa sortie.

“Warhammer 40 000 : Darktide” / Fatshark / Sur Xbox Series et PC le 30 novembre