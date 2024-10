Nintendo ouvre un musée au Japon sur son histoire, des cartes à jouer aux consoles de jeu vidéo

Mamma mia ! Mario doit s'en friser les moustaches. Nintendo a ouvert son propre musée au Japon, mercredi 2 octobre, permettant aux visiteurs de découvrir et parfois d'expérimenter les plus de 130 ans d'histoire du géant nippon du jeu vidéo, dont les activités ont commencé par les cartes à jouer. Ce musée, situé à quelques kilomètres du centre de Kyoto, où se trouve le siège du groupe, est installé sur le terrain d'une ancienne usine où l'entreprise a notamment confectionné des "hanafuda", cartes à jouer traditionnelles japonaises.

Des visiteurs dans le musée Nintendo, le 25 septembre 2024 dans la banlieue de Kyoto (Japon). (KOTA KAWASAKI / YOMIURI)

Il présente de nombreux produits de l'entreprise existant depuis 1889 et qui a aussi été impliquée dans divers domaines, de la fabrication de cartes occidentales aux jouets et jeux de société, avant de connaître un succès mondial avec ses jeux vidéo. "Nous voulions montrer l'évolution du divertissement tout en mettant en valeur les éléments qui ont été partagés et construits au fil des ans" par Nintendo, avait expliqué le célèbre créateur Shigeru Miyamoto, père de Mario, dans une vidéo mise en ligne fin août.

Une loterie mise en place pour visiter les lieux

Des articles plus inattendus fabriqués par Nintendo, comme un photocopieur ou une poussette, sont également présentés sur place. Une partie interactive permet par ailleurs de jouer via un smartphone avec des cartes géantes projetées au sol, de frapper avec une batte des balles lancées par une machine dans un intérieur japonais des années 1960-70 ou de contrôler des jeux vidéo via une manette géante obligeant deux personnes à coordonner leurs mouvements.

Dans le musée Nintendo ouvert le 2 octobre 2024 dans la banlieue de Kyoto (Japon). (KOTA KAWA / YOMIURI / AFP)

Les billets d'entrée sont mis en vente via un système de loterie, une entrée pour adulte coûtant 3 300 yens (20 euros). Tous les tickets ont déjà été vendus pour octobre et novembre. Ce musée s'inscrit dans un virage stratégique lancé par Nintendo il y a une dizaine d'années afin d'accroître le nombre de personnes en contact avec ses personnages, via les produits dérivés et l'ouverture de magasins ou de parcs d'attractions – à l'image des zones "Super Nintendo World" dans les parcs Universal Studios au Japon ou aux Etats-Unis.

Une vue générale du musée Nintendo installé dans une ancienne usine de la banlieue de Kyoto (Japon). (RICHARD A. BROOKS / AFP)

Le film Super Mario Bros. sorti l'an dernier a aussi cartonné en salles, se classant deuxième au box-office mondial en 2023. Ce musée participe également à cette stratégie dans le sens où Nintendo "crée ainsi un environnement où les gens peuvent interagir avec ses franchises", a déclaré Kensaku Namera, analyste de Nomura Securities. De plus, "le musée est situé sur un ancien site de production, c'est donc une réutilisation efficace des actifs" de l'entreprise.