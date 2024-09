Souvenirs d'enfances, manettes de jeu géantes... On a visité le musée Nintendo de Kyoto, au Japon, en avant-première

Un message de bienvenue signé Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, attend les visiteurs : pas de doute, nous sommes au musée Nintendo. Le pionnier japonais du jeu vidéo ouvrira le 2 octobre un musée dans son fief, la ville de Kyoto, au Japon. Le succès est garanti pour ce nouvel espace de divertissement, tant la firme a des fans au Japon et à l’étranger.

à lire aussi Nintendo annonce un nouveau "Zelda", qui met la princesse à l'honneur

Dans cette ancienne usine de cartes à jouer, puis de contrôle de fabrication des premières consoles de jeux, sont exposés 135 ans d’histoire de Nintendo : des jeux de société aux consoles, depuis les mythiques Game & Watch jusqu’aux dernières Switch, avec tous les jeux produits par Nintendo qui ont accompagné ces consoles.

Le musée Nintendo à Kyoto, septembre 2024. (KARYN NISHIMURA / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

"Avant de venir, j’étais sceptique sur l’intérêt de ce musée, mais finalement, il y a beaucoup de choses que je suis heureux d’avoir vues", confie ainsi Satoshi, un journaliste quadragénaire japonais qui se remémore beaucoup de souvenirs d’enfance. "Je suis de la génération qui jouait avec la console Nes quand j’étais écolier. Mais il y a ici plein de jeux que je ne connaissais pas et j'apprends que les consoles Nintendo se vendaient beaucoup aux États-Unis, ce que j’ignorais..."

"On a joué aux mêmes jeux"

Sous la partie musée, au rez-de-chaussée, une immense salle de jeu va ravir les fans de la marque, avec toujours le même concept : le jeu drôle et familial, intergénérationnel. "Selon l’âge qu’on a, les jeux qui nous laissent des souvenirs sont peut-être différents. Mais on a quand même joué aux mêmes jeux et c’est vraiment amusant", poursuit Satochi.

Et en saisissant une manette de Nes et rejouant aux jeux d’antan, il constate qu’il n’a presque rien perdu de sa technique d'alors : "Cela fait longtemps, donc je ne suis plus habitué à la manipulation, mais tout revient en jouant. J’étais quand même meilleur avant", sourit-il.

L’endroit est un paradis pour petits et grands, avec la possibilité de jouer à plusieurs en même temps à des jeux d’autrefois en dimension XXL, avec des manettes énormes de la taille d’un humain. Ou bien encore de s’adonner à une sorte de ball-trap électronique géant, où le but est littéralement de tirer sur tout ce qui bouge. Beaucoup d’autres surprises sont à découvrir, mais pour cela, il faut s'y prendre à l'avance. Pour visiter ce musée Nintendo, il faut réserver et être tiré au sort. Et c’est déjà complet jusqu’à fin novembre.