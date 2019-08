Le jeu "Mario Kart" sera disponible sur smartphone à partir du 25 septembre

Avis aux amateurs du plus célèbre plombier moustachu : Mario Kart, l'un des jeux les plus populaires de l'histoire de Nintendo, sera disponible en version mobile à partir du 25 septembre, a annoncé la firme japonaise mardi 27 août. Annoncé début 2018 puis repoussé plusieurs fois, le jeu sera accessible sur les téléphones utilisant les systèmes d'exploitation Android et iOS.

"Afin de simplifier les commandes, les personnages accélèrent de manière automatique : l’utilisateur se contente de gérer l’orientation du bolide et les différents objets récupérés", explique BFMTV.

Pre-registration for Mario Kart Tour is now available! For more details, please click here: https://t.co/loB3wf6eOv#MarioKartTour will be available on 9/25. We hope you're looking forward to getting behind the wheel of this new game! pic.twitter.com/afPFp94iNi