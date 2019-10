La Paris Games Week, rendez-vous des joueurs, a ouvert ses portes

En France, un Français sur deux serait un joueur occasionnel. Des plus jeunes aux plus vieux, ils s'étaient donné rendez-vous mercredi 30 octobre au matin à la Porte de Versailles à Paris pour la Paris Games Week. 37 millions, des fans de la première heure pour certains. Aux commandes d'un bolide, Nicolas l'avoue, il aime ça, et il joue jusqu'à une heure par jour. "Je ne me considère pas comme un ado attardé ou en retard, non, c'est une autre forme de loisir", dit-il.

48 % de femmes

En France, les amateurs de jeux vidéo sont des hommes âgés de 40 ans en moyenne. Les tout premiers laissaient le joueur seul face à un écran. Aujourd'hui, le jeu se fait en famille. Grandes absentes du salon mercredi matin, les femmes représentent pourtant 48 % des joueurs en France. Elles étaient venues accompagner leurs maris ou enfants. Les adeptes des jeux vidéo assurent qu'ils ne passeraient que quelques heures à jouer par semaine.

Paris Games Week

Paris Expo Porte de Versailles

Du mercredi 30 octobre au dimanche 3 novembre 2019

