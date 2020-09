Jeux vidéos : le succès fou de Mario, le plombier le plus célèbre du monde

Surgi dans les années 80, Mario a traversé des décennies et compte des millions de fans dans le monde entier. Le personnage culte de jeux vidéos a pourtant failli ne pas exister. Nintendo voulait au départ acquérir les droits de Popeye, mais la firme japonaise n'y est pas parvenue. C'est ainsi que l'entreprise a créé le gentil singe Donkey Kong, et son poursuivant Mario. "Au début, il était charpentier. Mais comme des monstres sortaient des tuyaux, il est devenu plombier", explique Shigeru Miyamoto, son créateur.

Les versions de Mario se sont multipliées suivant la technologie, sans renier l'original. "Il y a une utilisation générale de la franchise Mario, avec des manières qui permettent à la fois d'explorer de nouvelles choses et de proposer des jeux qui sont innovants, et en même temps des jeux qui surfent sur la nostalgie et qui peuvent vraiment toucher toutes les tranches d'âge", précise Oscar Lemaire, auteur de La guerre des mascottes.

