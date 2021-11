Jeux vidéo : "Call of Duty", "Forza Horizon 5", "Just Dance 2022"... On joue à quoi en novembre ?

Chaque mois, franceinfo vous propose une sélection de jeux vidéo à découvrir sur consoles et ordinateurs. En novembre, il y a de nouvelles guerres à livrer avec "Call of Duty : Vanguard" et "Battlefield 2042". Mais il sera également possible de transformer son salon en piste de danse avec "Just Dance 2022". Les amateurs d'engins à moteur trouveront peut-être leur bonheur avec les voitures de "Forza Horizon 5" ou les tracteurs de "Farming Simulator".

Les studios profitent habituellement des périodes de fin d'année pour propulser dans les rayons des licences bien connues du jeu vidéo. Ce mois de novembre ne va pas déroger à la règle avec l'arrivée des derniers opus de Football Manager, Call of Duty, Battlefield, Forza Horizon ou encore Just Dance. D'autres développeurs ont préféré miser sur des rééditions de jeux à succès. C'est le cas de Bethesada avec la sortie de Skyrim : Anniversary edition ou bien Nintendo avec Pokemon Diamant Etincellant / Perle Scintillante.

"Mario Party Superstars", un bon menu best of

À l'approche des fêtes de Noël, Nintendo propose une compilation des meilleurs mini-jeux de sa célèbre licence Mario Party, qui existe depuis plus de 20 ans. Ce jeu Switch peut se joue seul mais il est surtout conçu pour des parties à plusieurs et en ligne. Cette fois-ci, pas de place à l'aventure pour Mario et ses amis du royaume champignon mais 100 mini-jeux à parcourir, issus des précédents jeux. Ce best of reprend tous les codes qui ont fait le succès de la série depuis la Nintendo 64. Elle donnera l'occasion aux petits comme aux grands de (re)découvrir le fameux jeu de plateau de la firme japonaise. Même si certains fidèles regretteront l'absence de nouveauté. Car Mario Party a déjà connu une compil' sur Nintendo 3DS en 2017 et partagent 50 mini-jeux en commun avec le dernier opus.

"Mario Party Superstars" disponible depuis le 29 octobre sur Switch.

"Just Dance 2022", et ça continue en chorée encore !

Enfilez vos leggings et faites de la place dans le salon, Just Dance est de retour pour vous faire transpirer en musique. Seul ou accompagné par 5 autres danseurs, vous devez effectuer des mouvements en rythme pour voir votre avatar se trémousser dans des décors ultra kitchs. Ce treizième volet n’est pas là pour révolutionner le jeu mais pour apporter 40 chorégraphies sur autant de nouveaux titres. Parmi les artistes ajoutés on retrouve Todrick Hall, Imagine Dragons ou encore Ciara.

Pour les danseurs les plus acharnés, Ubisoft propose un service payant qui permet d’avoir accès en streaming à un catalogue de plus de 600 chansons. De quoi passer quelques nuits blanches à faire trembler les parquets.

"Just Dance 2022" disponible le 4 novembre sur PS4 et PS5 - Xbox One et Series - Switch.

Call of Duty : Vanguard, sur tous les fronts

La série Call of Duty est réputée pour ses campagnes solos aux allures de films d’action. Le studio Sledgehammer a décidé de retrouver la période de la seconde guerre mondiale dont il maîtrise parfaitement les codes. Que ce soit sur les fronts de l’Est, de l’Ouest, en Afrique du Nord ou dans le Pacifique, vous aller incarner différents héros dont les exploits illustrent l’action des premières forces spéciales de l'Histoire.

Certains sont des soldats aguerris fictifs, d’autres des personnages ayant réellement existé comme Nina Petrova, une tireuse d’élite Russe créditée de 122 tués et qui a participé à la défense de Stalingrad. Bombarder des porte-avions japonais ou empêcher les nazis de trouver un successeur à Hitler, vous aurez fort à faire pour précipiter la fin de la guerre et trouver un repos bien mérité.

L’autre aspect de Call of Duty c’est bien entendu le multijoueur et si Black Ops : Cold War, autre opus de la série avait fait grincer quelques dents, il semble que les développeurs aient corrigé le tir en revenant à un gameplay plus classique et plus efficace tout en proposant quelques nouveautés dont un mode patrouille original qui oblige à défendre tout en se déplaçant.

"Call Of Duty : Vanguard" disponible le 5 novembre 2021 sur PC - PS4 et PS5 - Xbox One et Series.

"Forza Horizon 5", r ecette du tuning sauce mexicaine

La sortie d’un nouveau Forza Horizon est toujours un évènement pour les amoureux de belles voitures qui s’en servent pour customiser les grosses cylindrées qu’ils ne pourront sans doute jamais s’offrir. Le jeu, parmi les plus beau sur Xbox, est particulièrement attendu par les possesseurs des récentes Xbox Series, qui espèrent en prendre plein les mirettes. Le studio Playground Games promet une nouvelle fois de faire la part belle au tuning avec pas moins de 400 voitures disponibles. Parmi elles, des stars de cinéma. On pourra ainsi traverser le temps au volant de la mythique Delorean de “Retour vers le futur” ou se prendre pour 007 dans la sublime Aston Martin du dernier James Bond.

Des plages au volcan en passant par une jungle luxuriante et des temples Maya, ce nouveau Forza Horizon nous transporte dans un Mexique plus vrai que nature. Le terrain de jeu est vaste avec une carte 50 % plus grande que celle du dernier opus et soumis à une météo capricieuse : tempêtes de sables et orages tropicaux viendront pimenter vos sorties en famille.

Orienté exploration en monde ouvert, le titre propose toujours un mode campagne qui vous enverra piloter sur tous les terrains et débloquer du contenu au fur et à mesure de votre progression. Enfin vous pourrez pour la première fois offrir gratuitement des voitures aux autres joueurs, voilà une bonne façon de se faire des amis.

"Forza Horizon 5" disponible le 9 novembre 2021 sur PC - Xbox One & Series.

Football Manager 2022, une tactique payante ?

Après la sortie de Fifa et d’efootball le mois dernier, c'est au tour de Football Manager de lancer sa saison. La simulation d'entraîneur revient avec quelques nouveautés à son interface sans révolutionner son genre. Il faut dire que l’année dernière, le jeu avait subi une importante refonte qui avait redynamisé la série.

Pour ce nouvel opus, les équipes de Sports Interactive ont travaillé sur un système de données et de gestion du staff plus élaboré. Celui-ci permet aux futurs entraîneurs en herbe de mieux gérer leur effectif. Les joueurs appliquent mieux les consignes données. Également, le moteur graphique du jeu a été revu à la hausse pour donner aux parties un aspect plus réaliste. Comme chaque année en ligne ou en solo, le dernier épisode de la simulation de gestion de football promet de nombreuses heures de jeu en perspective.

"Football Manager 2022" disponible le 9 novembre 2021 sur PC - Xbox One et Series - Switch

"Skyrim : Anniversary Edition", retour à Bordeciel

10 ans jour pour jour après sa sortie, le désormais légendaire Elder’s Scroll V : Skyrim s’offre une édition anniversaire sur les anciennes et surtout les nouvelles consoles. Au menu des réjouissances, le jeu et ses trois extensions officielles (Dawnguard, Hearthfire et Dragonborn) ainsi que des boss, des armes, des quêtes, des donjons... En tout pas moins de 500 éléments issus des créateurs de Bethesda et de la communauté Skyrim.

Des jours entiers de jeu en perspective donc pour les aventuriers qui chercheront à vaincre les dragons une nouvelle fois en profitant des améliorations des nouvelles consoles ou pour ceux qui seraient passé à côté de cet exceptionnel jeux de rôle.

Si vous êtes de ceux qui attendent un nouveau Skyrim, il faudra patienter, l'épisode VI annoncé en 2018 par Bethesda n’est qu’en pré développement. Le studio quant à lui vient de se faire racheter par Microsoft et sa licence phare pourrait à terme devenir une exclusivité Xbox.

"Skyrim : Anniversary Edition" disponible le 11 novembre 2021 sur PC - PS4 et PS5 - Xbox One et Series.

"Battlefield 2042", la guerre des guerres

Avec ses cartes immenses et ses effets météo à couper le souffle, Battlefield 2042 entend frapper fort. Le studio Dice nous entraîne en 2042, 100 ans après le premier conflit couvert par la série, dans une époque où Russes et Américains se livrent à une bonne vieille guerre à l’ancienne avec hélicoptères, jeeps et chars d’assauts. Jusqu’à 128 joueurs sur PC et consoles Next Gen peuvent s’écharper dans des combats survoltés où gratte-ciel, avions, parachutes et wingsuits semblent vouloir donner beaucoup de verticalité aux affrontements.

Mais la dernière cartouche sortie par Battlefield 2042 qui risque de faire mouche c’est son mode Portal. Le studio Dice offre la possibilité aux joueurs de créer leurs propres parties. Grâce à un site accessible sur n’importe quel navigateur, les apprentis démiurges pourront avoir accès à l’intégralité des règles de combat : type d’armes, dégâts, vélocité mais aussi effet des kills qui peuvent entraîner tout un tas d’actions comme l’obligation de changer d’arme par exemple, les possibilités semblent infinies.

Les joueurs auront accès aux sept nouvelles cartes de 2042 mais également à six des anciens épisodes et pourront faire se rencontrer soldats de la seconde guerre mondiale et drones tueurs du dernier opus tout en adaptant les armes de chacun pour équilibrer les parties. Si le studio a visé juste, il peut espérer fédérer une nouvelle communauté en manque de créativité et faire souffler un vent de fraîcheur sur les très populaire mais très redondants jeux de tir.

"Battlefield 2042" disponible le 19 novembre sur PC - PS4 et PS5 - Xbox One et Series.

"Pokemon Diamant Etincelant / Perle Scintillante", chasseur sachant chasser en HD

Peu de grosses sorties pour la Switch ces derniers temps mais des remakes de jeux à succès comme Pokemon. La version Diamant / Perle parue sur DS en 2006 a droit à un relookage complet et se voit gratifiée des adjectifs Diamant étincelant / Perle scintillante. Pas forcément suffisant pour faire briller un jeu d’une quinzaine d’année aussi Nintendo a d'ores et déjà annoncé quelques nouveautés.

Une Pokémontre qui permet d’appeler à l’aide des Pokemons sauvages, une base secrète dans les tout nouveaux souterrains sous Sinnoh ou encore des capacités secrètes plus faciles à utiliser, des fonctionnalités qui viendront sans doute aider les chasseurs à encore les attraper tous, mais en HD cette fois.

"Pokemon Diamant Etincelant / Perle Scintillante" disponible le 19 novembre 2021 sur Switch.

"Farming Simulator 22", en route vers le bio ?

Si vous rêvez de changer de vie pour devenir paysan mais que vous hésitez à franchir le pas, Farming Simulator est là pour vous donner un avant-goût du métier. Cette simulation agricole très pointue a ses fans et la précédente version s’est écoulée à plus de 2 millions d’exemplaire. De quoi engranger de la confiance chez l’éditeur suisse Giant Software qui présente plus de 400 machines et outils issus d’une centaine de marques et qui s’est attelé à nous pondre quelques nouveautés.

Curieusement absent des précédentes versions, un système de saison est désormais officiellement intégré et vient compliquer la pousse des cultures ainsi que le maniement des engins. Sorgho, olives et raisins ont été ajoutés à la graineterie et un DLC sur l’agriculture responsable et durable est déjà prévu pour le printemps, il permettra de faire pousser des plantes sans pesticide et avec des engrais organiques. Sans tomber dans la permaculture, c’est une façon d’apporter un peu de verdure dans un jeu très mécanisé.

"Farming Simulator 22" disponible le 22 novembre 2021 sur PC - PS4 et PS5 - Xbox One et Series - Stadia - Mac

Et à venir en décembre : "Halo Infinite"

En décembre, les joueurs Xbox et PC verront le retour d'un personnage culte avec MasterChief dans "Halo Infinite". L'histoire fait suite à "Halo 5" sortie en 2015.