Jeu vidéo : le dernier Zelda est "un jeu intelligent", selon le YouTubeur Julien Chièze qui salue la "prouesse des développeurs"

Le spécialiste des jeux vidéo estime que ce nouvel opus de la saga mythique sera "une œuvre intemporelle".

Le dernier épisode de Zelda, la saga de jeux vidéo d'aventure de Nintendo, est "un jeu intelligent qui va stimuler la création personnelle", salue vendredi 12 mai sur France Inter le YouTubeur Julien Chièze, alors qu'est sorti à minuit le nouveau volet intitulé Tears of the Kingdom. Ce spécialiste des jeux vidéo a pu tester le jeu avant sa sortie, et il raconte son expérience sur France Inter.

Julien Chièze explique que ce dernier Zelda "décloisonne ce qu'on appelle le genre Openworld", c'est-à-dire la possibilité pour un joueur d'explorer sans mission particulière l'univers du jeu. Ce dernier volet offre également aux joueurs la possibilité de créer "des objets, des accessoires, comme si on avait une boîte à outils". Le fait qu'il y ait "autant de liberté, autant de créativité est assez rare", souligne le YouTubeur. Cela permet selon lui à chaque joueur de "se forger sa propre épopée, ce qui donne un souffle assez vertigineux au jeu. (...) Aucune partie, aucun joueur ne va avoir la même aventure", indique Julien Chièze.

Le jeu le mieux noté en 2023

Le spécialiste des jeux vidéo met aussi en avant les bonnes critiques reçues par Tears of the Kingdom sur le site "Metacritic qui agrège les critiques internationales des médias. (...) C'est tout simplement la meilleure note de ce début d'année 2023 et parmi les meilleures notes de l'histoire du jeu vidéo, avec une moyenne globale de 96 %", se réjouit Julien Chièze. Il estime que la "prouesse de [ses] développeurs en fait une œuvre qui sera intemporelle".

Il faut dire que cette saga Zelda "existe depuis presque 40 ans, là le dernier opus est assez exceptionnel", clame Julien Chièze. Preuve de cette attente des fans de Zelda, "rien qu'en France, pour le lancement, on parle de 350 000 exemplaires physiques, sans compter les versions dématérialisées". Un engouement "assez exceptionnel pour un lancement de jeu", constate le YouTubeur. Il rappelle que "le précédent opus The Legend of Zelda : Breath of the wild s'était écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires [dans le monde], ce qui en faisait l'épisode le plus vendu de l'histoire de cette saga".