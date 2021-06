"Guilty Gear Strive", "Ratchet & Clank", "Mario Golf Super Rush" : on joue à quoi en juin ?

En juin, ça va bastonner dans tous les domaines, que ce soit dans des ambiances fantasy avec Necromunda : Hired Gun, historique avec Chivalry 2, manga avec Guilty Gear Strive ou déjantée avec Ratchet & Clank : Rift Apart. Seul Mario apportera un peu de calme dans ce déferlement pugilistique avec son club de golf. Et ceux qui n'y trouveraient pas leur compte pourront créer leurs propres jeux avec le très innovant Atelier du jeu vidéo de Nintendo. À vos manettes !

"Necromunda : Hired Gun" : un shooter survolté

Necromunda est un monde qui fait partie de l’univers gigantesque de Warhammer 40 000. Sombre et violent, c’est le royaume du crime et de la corruption : un endroit rêvé pour faire des affaires ! Vous incarnez un chasseur de prime toujours en quête d’un job bien payé pour pouvoir améliorer vos implants, vos armes ou votre fidèle cyber-chien. Si ça vous fait penser à Cyberpunk, sachez que la comparaison s’arrête là : le titre de Focus Home Interactive n’est pas un jeu de rôle mais un shooter survolté où l’on court sur les murs en dégommant ses adversaires avec grâce mais surtout rapidité. Le jeu semble très fidèle à l’ambiance Warhammer. La Cité-Ruche est un lieu sordide où se côtoient gangs, cultistes et cyborgs excentriques. Les armes sont également nombreuses et variées. De quoi créer un cyber-cocktail plutôt alléchant.

"Necromunda : Hired Gun", édité par Focus Home Interactive. Sortie le 1er juin sur PS4, PS5, Xbox One et Series et PC

"Chivarly 2" : du sang et des rires

On prétend qu’au Moyen Âge, certains chevaliers partaient au combat le cœur joyeux, c’est sans aucun doute le cas dans Chivalry 2. Ce jeu de combat de masse qui oppose jusqu’à 64 joueurs dans une ambiance médiévale est avant tout conçu pour le fun. Chaque joueur pilote son propre chevalier en vue à la première personne et doit se frayer un chemin parmi ses opposants à coup de masse, de lance ou d’épée. S'ils sont bien exécutés, coups, esquives, parades et contre-attaques doivent vous permettre de mettre à bas vos valeureux adversaires avec force rasade de sang et de têtes coupées. Le titre inaugure un nouveau mode scénarisé qui vous envoie conquérir ou défendre un château en prenant les remparts, défendant le roi ou attaquant le donjon avec un bélier. Le jeu est particulièrement sanglant et brutal, à réserver donc aux hardis amateurs de “tripes” bien médiévales.

"Chivarly 2", développé par Torn Banner Studios. Sortie le 8 juin sur PS4, PS5, Xbox One et Series et PC

"Guilty Gear Strive" : l et’s rock !

Avec ses guitares électriques saturées, son design manga et ses combats survoltés, Guilty Gear Strive est parti pour frapper très fort. Le 7e volet de la série affiche une qualité graphique somptueuse et des coups spéciaux éblouissants. Comme beaucoup de jeux de combat, Guilty Gear est facile à prendre en main mais difficile à maîtriser, chaque personnage ayant son propre gameplay. Arc System Works a organisé plusieurs betas pour peaufiner ses coups et les retours sont plutôt positifs. Les pugilistes plébiscitent une nouvelle venue : Giovanna, sorte de Princesse Mononoke accompagnée de son loup. Avec seulement 15 combattants au démarrage, le contenu peut paraître un peu léger mais il sera sans doute étoffé avec la sortie de futurs DLC, payants bien évidemment. Reste à savoir si le titre trouvera sa place dans l’arène déjà bien fournie des adeptes de la bagarre.

"Guilty Gear Strive", édité et développé par Arc System Works. Sortie le 11 juin sur PS4, PS5 et PC

"Ratchet & Clank : Rift Apart" : la dimension Next Gen

Sortez vos Moutonator et vos Groovitron, Ratchet et Clank sont de retour ! Le duo magique d’Insomniac Games reprend du service pour sauver le monde d’un docteur Néfarious prêt à jouer avec les dimensions pour assurer sa victoire. Décors ultra détaillés, utilisation des gâchettes adaptives et du retour haptique, Sony semble avoir mis le paquet pour faire de l’exclusivité PS5 un modèle d’utilisation de sa nouvelle console. Nos deux héros changent de dimensions à travers des téléporteurs à la vitesse du disque SSD et enchaînent les courses dans une multitude d’univers débordant de vie. Coté immersion, on retrouve avec délice l’inventivité et les dialogues loufoques qui ont fait le succès de la série. Avec en prime, l’apparition de Rivet, une nouvelle Lombax dont on a hâte de découvrir le caractère. Sony a annoncé également avoir fait un effort pour rendre le jeu d’action et de plateforme accessible aux personnes handicapées avec la possibilité de paramétrer couleurs, vitesse, manette et caméras.

"Ratchet & Clank : Rift Apart", développé par Insomniac Games. Sortie le 11 juin sur PS5

"L'Atelier du jeu vidéo" : travailler plus pour jouer plus

Nintendo crée la surprise ce mois-ci en dévoilant son Atelier du jeu vidéo, un tout nouveau concept qui prétend faire de vous les développeurs de demain. Rassurez-vous, le jeu est accessible à tous, enfants comme retraités pourront s’initier à la programmation et partager leurs créations. La fabrique fonctionne comme un jeu et utilise des “Nodons”, des créatures colorées appelées à être connectées entre elles. Objets, textures et ambiances sonores sont déjà dans la machine et n’attendent que vous pour s’animer mais vous pourrez également importer vos propres créations. Tous les boutons et sticks des manettes de la console sont paramétrables ainsi que l’inclinaison des Joy-Cons. La compagnie japonaise vous propose de créer, entre autres, des jeux de plateformes, des jeux de course ou de tirs dans l’espace et espère voir un grand nombre d’apprentis s’emparer de cet outil pour inventer de nouveaux concepts dans son mode programmation libre.

L'Atelier du jeu vidéo, développé par Nintendo. Sortie le 11 juin sur Switch

"Mario Golf : Super Rush" : j ouer entre putts

Ça swingue pour Mario Golf avec la sortie de Super Rush, un nouvel épisode qui apporte son lot de nouveautés : Vous pouvez désormais utiliser le Joy Con de votre Switch comme une canne de golf et ainsi vous prendre pour Tiger Woods dans votre salon. Si vous vous ennuyez sur le green, Nintendo a développé pour vous le Speed Golf, une sorte de course à plusieurs où chacun joue en même temps et court après sa balle pour enchaîner les coups. Le plus rapide à atteindre le trou est déclaré vainqueur, une façon de dépoussiérer un jeu devenu un peu trop classique.

"Mario Golf : Super Rush", développé par Nintendo. Sortie le 25 juin sur Switch

"Donjons & Dragons : Dark Alliance" : la castagne en coop

La licence Donjons & Dragons est de plus en plus à la mode et pas seulement depuis Stranger Things. Mais si l’éditeur de jeux de rôle et de cartes Wizards of the Coast a racheté le studio Tuque Games à l’origine de Dark Alliance, nous sommes ici bien loin du roleplay. Le titre est avant tout un jeu d’action et de combat. L’histoire se déroule sur le territoire d’Icewind Dale qui fait partie des Royaumes Oubliés d’Ed Greenwood et reprend certains personnages de l’auteur. Même s’il peut se faire seul, le jeu est plutôt orienté coopération et promet des combos à réaliser en équipe jusqu’à quatre joueurs. Attention, ce n’est pas un monde ouvert et l’exploration sera donc très limitée. Plus d’une trentaine de monstres sont annoncés, de la piétaille de base aux incontournables dragons, avis donc aux “Gros Bill” des temps anciens l’heure est venue de fracasser quelques têtes.

"Donjons & Dragons : Dark Alliance", développé par Wizards of the Coast. Sortie le 22 juin sur PS4, PS5, Xbox One et Series et PC

"Scarlet Nexus" : des monstres étonnants

Scarlet Nexus est une toute nouvelle licence de Bandai Namco qui nous emporte dans des villes tentaculaires où les habitants sont connectés en permanence à un réseau directement lié à leur cerveau. Le monde est envahi de monstres belliqueux très originaux, assemblages d’éléments biologiques et mécaniques qu’il va falloir affronter. Le jeu de rôle et d’action vous permet d’incarner Yuito Sumeragi, un fils de bonne famille qui s’engage dans la milice locale chargée de combattre les aliens afin de les faire profiter de ses dons de psychokinésie. Le titre très orienté manga présente des décors somptueux et une histoire aux ramifications multiples qui devraient plaire aux amateurs du genre.

"Scarlet Nexus", développé par Bandai Namco. Sortie le 25 juin sur PS4, PS5, Xbox One et Series et PC