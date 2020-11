"Assassin's Creed", "Watch Dogs", "Spider-Man"... On joue à quoi en novembre ?

Chaque mois, franceinfo vous propose une sélection de jeux à découvrir sur consoles, ordinateurs ou smartphones. En novembre, avec l'arrivée des consoles "next gen" (PS5 et Xbox Series) et à l'approche de Noël, les gamers confinés n'auront que l'embarras du choix.

Avec les lancements de la Xbox Series (10 novembre) et de la PS5 (19 novembre), l’actualité gaming du mois de novembre s’annonce particulièrement chargée. Et la période sera tout aussi dense côté jeux. De quoi occuper ses soirées de confinement avec des parties en solo ou en famille. Entre le retour de franchises réputées, la remasterisation des jeux mythiques ou de tout nouveaux titres, les amateurs n'auront que l'embarras du choix.

"Mario Kart Live : Home Circuit" : bataille de carapaces en réalité augmentée

La licence multijoueur par excellence est de retour avec une nouvelle "bombe" : Mario Kart Live : Home Circuit. Sorti le 16 octobre dernier, ce jeu en réalité augmentée disponible exclusivement sur Nintendo Switch fait de la maison un circuit géant. Un kart télécommandé permet de piloter Mario ou Luigi. Grâce à la caméra située juste au-dessus de la casquette du personnage, le joueur pilote alors le bolide dans des courses folles contre les sbires de Bowser, dans un univers bien réel : celui de votre domicile, en suivant sur la télé ou l'écran portable de la Switch un circuit délimité par des portiques fournis dans le pack.

Bien plus qu'un simple gadget, l'expérience en réalité augmentée est bluffante de réalisme. On se régale à slalomer entre les chaises du salon ou bien les pieds de ses jeunes frères et soeurs, le tout avec une vitesse progressive, adaptée à tous les niveaux (50, 100, 150 ou 200cc). Tous les éléments qui font le charme de Mario Kart sont là (dérapages, peaux de bananes, carapaces bleues...) dans ce qui constitue sa version la plus ludique et originale jamais sortie. Certes, le joujou a un (sacré) prix - comptez 100 euros le véhicule connecté et ses quatre portiques - et il est clairement préférable de bénéficier d'un espace de vie assez grand pour mieux en profiter. Mais en plein confinement et à l'approche des fêtes de Noël, voilà un moyen parfait pour chasser la morosité.

Disponible sur Nintendo Switch

"Watch Dogs : Legion" : il faut sauver le Londres du futur

L’avenir de Londres dépend de vous. Pour ce nouvel opus, la franchise Watch Dogs fait ainsi ses valises et quitte les États-Unis. Direction une Angleterre futuriste donc, dont la capitale est mise à feu et à sang depuis les attaques à la bombe de l’organisation Zero Day, composée de hackers mystérieux. Un régime autoritaire a pris le pouvoir, un syndicat du crime s’attaque à la population et les rues sont en proie à la corruption. Le joueur doit organiser la résistance et assurer la survie de Londres, au sein de l’entité DedSec. Pour renforcer son équipe et attirer de nouvelles recrues, il faut réussir certaines missions spéciales.

Dans Watch Dogs : Legion, il sera possible de contrôler plusieurs personnages. Le joueur peut aussi convier deux amis pour jouer à la même partie. De quoi répartir sur plusieurs épaules le poids de devoir sauver Londres.

Disponible sur PS4, Xbox One et PC, puis sur PS5 et Xbox Series.

"Disc Room" : pour mettre ses réflexes à l'épreuve

Place à l’originalité avec Disc Room, un jeu atypique où le sang devrait couler, virtuellement bien entendu. En 2089, un disque géant apparaît en orbite de Jupiter. Le joueur endosse alors la peau d’un scientifique courageux qui part avec son équipe pour aller percer le mystère. Pour ce faire, il faut se repérer et trouver son chemin dans ce qui est présenté comme un véritable "abattoir intergalactique tentaculaire". Le chercheur pénètre dans une aire remplie de scies tueuses. Pour s’en sortir et trouver la clé du mystère, il faudra être capable d’esquiver les scies et de passer les différentes salles de l'abattoir aux multiples dangers.

Un ovni qui demandera une attention particulière et de véritables réflexes aux joueurs. Un jeu qui tranche par rapport à ses concurrents dans le monde du gaming.

Disponible sur PC et Switch.

"Pikmin 3 Deluxe" : de petits alliés pour un grand voyage

Il fait partie de ces jeux de qualité sortis en toute confidentialité sur une Wii U qui n'a jamais trouvé son public. Nintendo recycle donc ce titre sorti en 2013 pour lui offrir une seconde jeunesse sur Switch. Unanimement accueilli par la critique, ce pur jeu de stratégie tout droit sorti de l'esprit du génie Shigeru Miyamoto propose de diriger des explorateurs et une armada de petits Pikmin pour trouver des vivres et sauver la planète Koppai. Peu de nouveautés dans cette version Deluxe mais quelques améliorations au niveau du gameplay, parfaitement adapté à l'écran portable de la Switch, et des extensions pour prolonger la durée de vie.

L'atout majeur du jeu : le mode multi (en coop ou en versus) qui offrira quelques bonnes parties de réflexion à tous les profils de joueurs grâce à un mode de difficulté progressif bien dosé. Un titre incontournable pour ceux qui aiment se creuser les méninges.

Disponible sur Nintendo Switch

"Dirt 5" : coup de speed pour les next gen

Une histoire fictive avec des acteurs réputés. Dirt 5 met la barre très haut pour surprendre et contenter ses fidèles. Dans cette édition du célèbre jeu de course, le mode carrière plonge le joueur dans une histoire qui l’oppose à un rival. Dans sa quête de succès à travers les courses et les championnats, le pilote est épaulé par un mentor qui lui prodigue quelques conseils. Dans la peau de l’antagoniste, on retrouve Nolan North, tandis que le soutien du personnage principal est interprété par Troy Baker, tous deux déjà vus dans Uncharted et The Last of Us.

Ce nouvel opus offre une matière dense avec quatre catégories de courses distinctes : Land Rush, pour des épreuves intenses sur des routes accidentées et âpres; Ultra Cross, qui se rapproche de la pratique du Rallycross Stampede, composée de courses plus aériennes et de nombreux sauts ; et enfin, Sprint, une épreuve de vitesse pure sur un circuit ovale. Parmi les évolutions de la franchise, la possibilité de jouer le mode carrière à plusieurs avec un écran scindé. Les éditeurs de Dirt 5 qui prévoyaient initialement de sortir le jeu en 2021 ont finalement décidé de passer la cinquième et de finir dans les temps pour profiter de la sortie de la PS5 et de la Xbox Series.

Disponible le 6 novembre sur PC, PS4, Xbox One et Google Stadia, puis sur PS5 et Xbox Series

"The Falconeer" : la rampe de lancement de la nouvelle Xbox

Prenez de la hauteur avec The Falconeer, un jeu de combat aérien. Différentes factions s’opposent pour le contrôle d’une cité épurée, La Grande Ursée. Sa population est répartie en deux : les riches et puissants vivant dans les airs, et les pauvres et opprimés résidant dans les eaux. Le joueur se range aux côtés d’une des quatre factions et dirige un oiseau de guerre. Il doit découvrir les mystères d’une vaste mer et d’un territoire riche en ressources à travers différentes missions.

Un jeu planant exclusivement sur Xbox One et Xbox Series. Les performances de cette dernière devraient permettre une expérience visuelle agréable. Certainement pas un hasard donc si The Falconeer a été désigné comme titre de lancement pour la sortie de la nouvelle console. De quoi la faire décoller ?

Disponible sur Xbox One et Xbox Series le 10 novembre.

"Assassin’s Creed Valhalla" : à la conquête des terres des Vikings

Direction le monde des Vikings pour l'univers d’Assassin’s Creed. Pour son nouvel opus qui sort le 10 novembre prochain, la franchise devrait offrir des décors nordiques sombres et des combats jusqu’au sang particulièrement épiques. Cette neuvième édition du jeu prend place en Angleterre à la fin du IXe siècle. Le jeu détaille les raisons pour lesquelles les Vikings ont cherché à conquérir d’autres territoires et décrit le contexte historique et politique ambiant. Les multiples guerres en Norvège forcent en effet le héros, Eivor, à migrer en Angleterre, accompagné de plusieurs fidèles.

Le Viking affronte le roi Alfred et est mis en scène dans des raids à travers les quatre royaumes anglo-saxons : le Wessex, la Mercie, la Northumbrie et l’Est-Anglie. À noter qu’Eivor peut être un homme ou une femme en fonction du choix du joueur. Il peut également vivre des histoires sentimentales avec d’autres protagonistes de l’histoire. Après l’Egypte ou la Grèce, Assassin’s Creed met donc le cap vers le nord de l’Europe pour son neuvième opus. Sortie le 10 novembre prochain pour coïncider avec le lancement de la Xbox Series.

Disponible le 10 novembre sur PS4, PC, Xbox One et Xbox Series, le 19 novembre sur PS5

"Just Dance 2021" : pour garder le rythme pendant le confinement

Shawn Mendes, Camila Cabello, The Weeknd ou encore Dua Lipa se retrouvent sur l’édition 2021 du célèbre jeu de danse. Au total, 40 nouveaux tubes vous permettent de vous trémousser en famille ou entre amis, que le démon de la danse soit en vous ou non. La nouvelle édition de Just Dance est attendue pour le 12 novembre prochain, avec une multitude de modes de jeux. Ainsi, les enfants seront comblés avec le mode Kids et les huit chorégraphies qui leur seront réservées. Grâce au mode Sweat, il sera possible d’élaborer un programme précis afin de brûler des calories alors que Coop permettra de danser en équipe.

Et pour une pratique du jeu encore plus conviviale, l’éditeur du jeu, Ubisoft, a lancé une application téléchargeable sur iOS ou Android : Just Dance Controller. Ainsi, si les joueurs n’ont pas assez de manettes, les téléphones portables serviront de capteurs en remplacement. Au total, six joueurs peuvent utiliser leurs smartphones pour jouer en même temps. De quoi enflammer les pistes de danse improvisées pour ne pas perdre le rythme pendant le confinement.

Disponible le 12 novembre sur Switch, PS4, Xbox One et Xbox Series, puis sur PS5 le 19 novembre.

"Call of Duty : Black Ops Cold War" : pour plonger dans l'histoire de la Guerre froide

La franchise Call of Duty nous plonge dans le contexte de la Guerre froide avec son nouvel opus, Black Ops Cold War. Ce dernier constitue la suite directe du premier Black Ops. Les joueurs doivent poursuivre un espion russe, Perseus, dont la mission est d’infiltrer les services de renseignements occidentaux et de créer le désordre au sein des États-Unis. L’histoire qui se déroule au début des années 1980 est inspirée de faits réels.

Pour plus de réalisme historique, ce Call of Duty met en scène des figures comme Ronald Reagan, président des États-Unis de 1981 à 1989 et utilise des images d’archives ainsi que les extraits d’un véritable entretien avec un ex-agent du KGB, Yuri Bezmenov. Dans Black Ops Cold War, le personnage central sillonne le monde. Berlin-Est, le Vietnam, le siège du KGB ou la Turquie sont mis en scène dans des maps réalistes. Les puristes reconnaîtront également des personnalités phares de la franchise comme Alex Mason, Jason Hudson et Frank Woods. À noter qu’en fonction des choix du joueur pendant la partie, le déroulement de l’aventure ainsi que sa fin peuvent être modifiés.

Disponible le 13 novembre sur PS4, Xbox One, Xbox Series et PC, puis le 19 novembre sur PS5.

"Marvel’s Spider-Man : Miles Morales" : la démonstration de puissance de la PS5

En 2018, le film Spider-Man : New Generation racontait l’histoire de Miles Morales assistant Peter Parker dans le mythique costume rouge et bleu. Deux ans après, le super-héros est de retour dans le jeu Marvel’s Spider-Man : Miles Morales. Alors qu’il découvre ses nouveaux pouvoirs et les responsabilités qu'ils engendrent, le jeune homme doit faire face à des criminels spécialisés dans les technologies de pointe. Une véritable armée qui affronte une société énergétique corrompue. L’enjeu de cet affrontement : le contrôle de New York. Le héros qui vit en plein cœur de la zone de combats, à savoir Harlem, doit intervenir pour sauver sa ville et son foyer.

Un jeu que ses créateurs ont décrit comme la "démonstration" de la puissance de la nouvelle PlayStation 5. Marvel’s Spider-Man : Miles Morales se veut rapide avec des temps de chargement fortement réduits et promet de véritables sensations fortes à ses futurs joueurs. Pour la modélisation des différents protagonistes de l’aventure, les éditeurs ont fait appel à des scans 4D. Ainsi, leurs peaux, apparences et mouvements de cheveux devraient apparaître plus réalistes. De quoi rassasier les fans de la saga avant un autre opus, Marvel’s Spider-Man 2 qui sortira sur la PlayStation 5 en 2021.

Disponible le 19 novembre sur PS5 et PS4.

Mais aussi...

À côté de ces nouveautés, plusieurs jeux mythiques feront leur retour dans des versions remasterisés. C'est le cas d'Astérix et Obélix XXL. Sorti en 2003, cet épisode a été réédité dans une forme modernisée le 22 octobre dernier. Les héros de bande dessinée partent à la recherche de leurs amis après que le village gaulois a été incendié par les troupes de Jules César.

Need for Speed : Hot Pursuit aura également droit à une nouvelle sortie le 9 novembre, le tout renforcé par des améliorations et des éléments de modernisation qui portent leurs fruits.

Le lendemain sera mis en vente le remake de XIII, originellement sorti en 2003. À noter que le célèbre jeu d'action où le joueur interprète un homme à l'identité inconnue qui mène une campagne militaire seul ressortira en 2021 sur Switch.