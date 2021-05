Italie : un air de liberté à Milan avec la réouverture de la Scala

Entendre la voix des cantatrices resonner dans le célèbre théâtre italien de la Scala, à Milan (Italie), ça n'était pas arrivé depuis six mois, à cause de l'épidémie de Covid-19. Le lieu mythique a enfin retrouvé son public et sa splendeur.

Qu'importe les masques, la distance entre les musiciens ou avec le public au seul balcon. En choisissant un célèbre chœur de Verdi, les musiciens de La Scala (Milan, Italie) ont voulu envoyer un message : la victoire de l'esprit sur les rigueurs du confinement. "On est tous très heureux, et surtout, on est serein. Beaucoup d'entre nous sont vaccinés, on voit tout de manière positive", se ravit une spectatrice. "Pour nous Milanais, La Scala est un lieu d'une grande importance. La réouverture, c'est comme une renaissance", se réjouit un autre.

La réouverture, un "signe d'espérance"

Seulement 500 personnes par soir peuvent accéder au théâtre, qui peut en contenir plus de 2 000. Mais ces soirées sont symboliques de la période que l'Italie est en train de traverser : un retour à la vie, qui passe par la culture. "Pourvoir rouvrir ainsi aujourd'hui, c'est un signe d'espérance, comme ce fut le cas il y a tout juste 75 ans, après la Seconde guerre mondiale", a déclaré Dominique Meyer, directeur général de la Scala de Milan.