Haut-Rhin : à Munster, le fromage est l'emblème de toute une vallée

Dans le massif des Vosges, la brume se lève à peine sur Munster (Haut-Rhin) et ses églises. Dans cette cité alsacienne, située non loin de Colmar, les habitants tiennent à leurs traditions locales et à leur spécialité, emblème de tout un territoire, le Munster. Il a été "apporté ici au 15e siècle par des moines irlandais. (…) C’est vraiment quelque chose qu’on déguste sous toutes ses formes", décrit Marie Dischinger, restauratrice et crémière.

Une trentaine d’éleveurs fabriquent le Munster

Dès l’aube, c’est l’effervescence dans la ferme toute proche du Versant du Soleil. Les Montbéliardes, les Vosgiennes et les Simmental, dans leur robe cannelle, s’apprêtent à donner leur lait à Jérôme Madher, éleveur et producteur de Munster. Dans la vallée, une trentaine d’éleveurs fabriquent le Munster. L’autre richesse de ces montagnes, c’est la forêt. Dans le village voisin, un petit atelier donne une nouvelle vie aux arbres. Munster et sa vallée offrent une vue inoubliable, des sommets blancs sur la ligne bleue des Vosges.