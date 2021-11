Grèce : les monastères des Météores, un site sacré dans le ciel

Cap sur la Grèce à la découverte des Météores, qui abritent les monastères orthodoxes construits il y a plusieurs siècles. Six sont toujours en activité, et ils attirent chaque année des millions de visiteurs.

Perchés sur des pitons rocheux vertigineux, en Grèce, trônent les monastères orthodoxes des Météores. Selon la légende, ces rochers seraient tombés du ciel pour rapprocher les hommes de Dieu. Dans ces paysages mystiques, uniques au monde, se trouvent six monastères classés au patrimoine de l'Unesco, qui attirent deux millions de touristes chaque année. Selon un des guides polyglottes du site, les Français sont venus en nombre cette année. "On reste la bouche ouverture, c'est merveilleux, il n'y a pas d'autres mots !", savoure cette touriste française.

Soixante moines perchés à 400 mètres d'altitude

Les rochers coiffés de monastères et des chapelles sont ouverts au public. À l'écart, un père se recueille sept fois par jour, selon le culte chrétien orthodoxe. "Le moine se bat chaque jour pour plaire à Dieu", explique-t-il. Les 60 religieux vivent retirés du monde. Ils fonctionnent en autarcie, cultivent leur portage et fabriquent eux-mêmes leurs soutanes, en priant. Ces rochers sont les seules parties restantes d'une très ancienne montagne érodée par un fleuve aujourd'hui disparue. Sur les 24 monastères construits à partir du XIVe siècle, six sont encore en activité.