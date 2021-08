Gard : véritable terre d'accueil pour les flamants roses

Le Gard est une véritable terre d'accueil pour les flamants roses, et plus particulièrement Aigues-Mortes, où 6 000 poussins entre 2 et 3 mois naviguent entre leurs parents. Mardi 3 août, une centaine de volontaires a encerclé la colonie pour le grand jour du marquage. Si les adultes s'envolent à l'approche des hommes, les petits ne savent pas encore voler et n'ont pas d'autre choix que de se diriger vers un enclos. Ces poussins ne seront plus jamais anonymes : ils sont identifiés, pesés et mesurés avant d'obtenir un code visible à distance.

Dix fois plus de flamants roses qu'il y a trois ans

"Ça permet de pouvoir expliquer pourquoi certains individus, dans 20 ans, vont se reproduire ou pas. Ou inversement, s'ils se déplacent ou s'ils ne se déplacent pas", explique l'un des volontaires. Le baguage des poussins s'effectue chaque année depuis 44 ans, malgré la désinvolture de certains flamants roses. Les salins d'Aigues-Mortes sont le paradis de ces animaux, qui sont aujourd'hui 40 000, soit dix fois plus qu'il y a trois ans. Certains y vivront toute leur vie, alors que d'autres migreront en Espagne, en Turquie ou encore en Afrique, à la recherche de territoire.