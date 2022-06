"Ce jour est un jour vraiment sombre pour les femmes" : des artistes américains affichent leur colère après la révocation du droit à l'IVG aux Etats-Unis

De Taylor Swift à Patricia Arquette, en passant Stephen King, de nombreux artistes américains se sont exprimés pour dénoncer la décision de la Cour suprême des États-Unis d'abroger l'arrêt Roe v. Wade vendredi 23 juin, qui garantissait à toutes les Américaines depuis 1973 le droit constitutionnel à l’IVG. Chaque État est désormais libre de l'interdire.

"Je suis absolument terrifiée qu'après tant de décennies de lutte pour les droits des femmes à disposer de leur propre corps, on en arrive là. La décision prise aujourd'hui nous prive de ce droit", commente Taylor Swift sur son compte Twitter, en réponse au texte publié par Michelle Obama

I’m absolutely terrified that this is where we are - that after so many decades of people fighting for women’s rights to their own bodies, today’s decision has stripped us of that. https://t.co/mwK561oxxl — Taylor Swift (@taylorswift13) June 24, 2022

"Ce jour est un jour vraiment, vraiment sombre pour les femmes aux Etats-Unis" a déclaré la chanteuse Billie Eilish sur la scène du festival de Glastonbury (Grande-Bretagne), a relevé la BBC.

La jeune chanteuse de 20 ans n'a pas été la seule artiste à aborder le sujet au festival de Glastonbury. Plus tôt dans la soirée la star indie-folk Phoebe Bridgers a fustigé les "vieux" juges de la Cour suprême "qui essaient de nous dire quoi faire de notre corps".

"Nous n'avons pas été assez réactifs"

L'actrice Patricia Arquette, qualifiant cette décision de "catastrophe absolue" a regretté un manque de réactivité collectif "Donner aux gens le droit de porter des armes, enlever aux femmes celui de disposer de leur corps. Nous n'avons pas été assez réactifs", déclare la comédienne sur son compte Twitter.



This Supreme Court is an absolute disaster. From giving people the right to carry guns to taking away Womens rights of autonomy over their own bodies. We weren’t being reactive we saw it coming. — Patricia Arquette (@PattyArquette) June 24, 2022

Même réaction du côté de l'actrice Viola Davis qui appelle sur son compte Twitter le peuple américain à faire entendre "sa voix et son pouvoir".

And so it goes….Gutted. Now more than ever we have to use our voice and power! WE the people……https://t.co/8gFi0AbNSQ — Viola Davis (@violadavis) June 24, 2022

"C'est vraiment incompréhensible et décourageant de devoir essayer d'expliquer à ma fille de 11 ans pourquoi nous vivons dans un monde où les droits des femmes se désagrègent sous nos yeux", regrette Maria Carey sur son compte Twitter.

"C'est la meilleure Cour suprême que le 19e siècle ait jamais produite" ironise le maître du thriller Stephen King.

It's the best Supreme Court the 19th Century has yet produced. — Stephen King (@StephenKing) June 24, 2022

"Cour suprême mon cul", a commenté d'un trait Danny DeVito.

Supreme Court my ass — Danny DeVito (@DannyDeVito) June 24, 2022

La chanteuse Cyndi Lauper appelle à soutenir "celles qui aujourd'hui en ont le plus besoin".

Today is hard, but we are not done here because in this country the conversation and fight for our civil rights will always continue. Equality for all, not just for some. Stand together with those who need our help most right now. https://t.co/GU9DPwZ5ct pic.twitter.com/EedL8swGeu — Cyndi Lauper (@cyndilauper) June 24, 2022

Neuf Etats ont déjà rendu l'avortement illégal dès l'annonce de l'arrêt de la Cour suprême, vendredi. La liste pourrait rapidement s'allonger dans les semaines à venir.