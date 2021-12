Épiphanie : frangipane, briochée ou sablée... Les galettes des régions de France

Les Français raffolent des galettes, et de nombreuses régions ont leur spécialité. À commencer par le Nord, avec la galette dunkerquoise. "C’est une galette avec une pâte briochée, fourrée avec une pâte au beurre, au rhum ou au kirsch", décrit Olivier Poncelet, jeudi 30 décembre, sur le plateau de France 2. La tradition est un petit peu différente en Normandie, où l'on trouve des petites brioches, les Nourolles. "On les fait par 12, et l’une seulement renferme une fève", précise le journaliste.



Fève et couronne toujours au rendez-vous

"D’une manière générale, dans tout le sud du pays, on est plutôt brioche, avec des petites différences, par exemple le garfou béarnais, un gâteau en forme de béret parfumé à l’anis et à la fleur d’oranger", détaille Olivier Poncelet. En Franche-Comté, on déguste des galettes bizontines, "sans brioche mais à base de pâte à chou". En Guyane, on utilise une pâte sablée et de la crème coco ou à la goyave. Le point commun entre toutes ces brioches et ces galettes ? "Il y a toujours une fève et une couronne pour celui qui la trouve", conclut le journaliste.