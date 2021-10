Vincent Cassel, François Civil, Romain Duris, Eva Green : le casting cinq étoiles des "Trois Mousquetaires", en tournage à Saint-Malo

La cité corsaire est ébullition. Elle vient d'accueillir pendant plusieurs semaines le tournage du film français le plus attendu des prochains mois. Le réalisateur Martin Bourboulon (Papa ou Maman, Eiffel) prépare un diptyque, Les Trois Mousquetaires - D'Artagnan et Les Trois Mousquetaires- Mi Lady, d'après l'oeuvre d'Alexandre Dumas.

Une adaptation au casting cinq étoiles avec François Civil dans le rôle de d'Artagnan. Vincent Cassel, Pio Marmaï et Romain Duris campent les autres mousquetaires. Eva Green incarne Milady et le comédien sociétaire de la Comédie Française Éric Ruf sera le cardinal de Richelieu.

La mer, les remparts, le Fort National... Saint-Malo est un décor naturel de rêve pour un film d'époque et d'aventures comme cette nouvelle adaptation du roman d'Alexandre Dumas. Les curieux se pressent sur les lieux de tournage. Mais les secrets qui entourent cette super-production sont bien gardés. Interdit de s'approcher trop près ou encore de prendre des photos.

Qu'importe, l'ambiance est festive en cette rentrée dans la cité corsaire. Environ 150 techniciens, une trentaine de figurants, les acteurs principaux et toute l'équipe qui entoure le réalisateur a débarqué début septembre. Un coup de projecteur idéal pour booster l'arrière-saison.

Saint-Malo dans la lumière

Dans la ville, les habitants et les commerçants se réjouissent de ce tournage. Comme le chef Julien Lautru qui a souvent régalé D'Artagnan et ses compagnons dans son restaurant : "On les a vus presque quotidiennement, même s'ils ont changé parfois de crémerie ! Mais ici, ils venaient souvent car on propose le service continu donc ils pouvaient manger à n'importe quelle heure".

Toutes ces personnes à nourrir et à loger, du pain béni pour les commerçants. "Pour l'accueil des équipes, c'est environ 150 chambres d'hôtel par jour. Et on estime une retombée économique pour tous les partenaires à environ un million d'euros, précise Sébastien André, directeur général des services de la ville. Et à plus long terme, on espère que certains fans du film viendront voir les décors dans lequel il a été tourné ".

Les tournages des deux longs métrages, l'un centré sur d'Artagnan (François Civil) à et l'autre sur Milady (Eva Green) se poursuivent en simultané jusqu'à la fin de l'année.