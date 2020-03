"Soleils Noirs" : de l'Égypte à Soulages, la couleur noire s'expose au Louvre-Lens

Exposition inédite sur l'utilisation et la signification du noir à travers les époques et les peuples, "Soleils noirs" fait partie des grands événements culturels maintenus au milieu d'une avalanche d'annulations dues au coronavirus.

Soleils Noirs, c'est donc le nom de la prochaine exposition événement du Louvre-Lens, qui doit s'ouvrir le 25 mars. Un voyage dans l'histoire du noir à travers les arts et les époques. Parmi les 180 œuvres présentées, des sculptures antiques en provenance de Grèce et d'Égypte, mais également des tableaux de Courbet, Delacroix, Véronèse et bien sûr du maître du noir Pierre Soulages.



Pour l'heure le musée reste ouvert au public, avec une jauge maximale de 100 personnes accueillies simultanément.

Une expérience du noir

Au Louvre-Lens, l'heure est encore à l'installation. Une opération minutieuse et délicate. Et les chefs-d'œuvres présentés sont nombreux. Des peintures de Soulages, Kandinsky, Courbet, Delacroix, Manet et bien d'autres ont été rassemblées pour cette plongée à travers l'histoire de l'art, de l'Antiquité à nos jours. Objectif : décrypter l'histoire et les symboles de la couleur la plus mystérieuse qui soit, le noir. Une couleur qui a toujours fasciné les artistes et dont la signification a évolué avec les époques. "Le noir n'est pas du tout une couleur statique, morte. Ce n'est pas l'opposé de la lumière", explique Marie Lavandier, la directrice du musée. "Au contraire, c'est la couleur de toutes les couleurs, de toutes les lumières."

Le noir industriel

Le musée du Louvre-Lens, installé au coeur de l'ancien bassin minier, a déjà une histoire particulière avec le noir, couleur du charbon et symbole de la région. "Le noir, c'est nos racines", ajoute Marie Lavandier. "Les racines de notre territoire, les racines du musée. On est posé sur du noir !". Un héritage décrypté au cours de l'exposition, à travers notamment des œuvres contemporaines des sculpteurs César et Benar Venet.

Soleils Noirs, de l'Egypte à Soulages, l'epopée de la couleur noire - du 25 mars au 13 juillet 2020 - Louvre-Lens, 99 rue Paul Bert – 62300 Lens - ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h