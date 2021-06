Séduit par les paysages de l'Ariège, le réalisateur André Téchiné tourne "Les pieds sur terre"

Depuis trois semaines, le cinéaste André Téchiné a posé ses caméras en Ariège. Séduit par les décors verdoyants du département et les petits villages typiques, le réalisateur tourne Les pieds sur terre, son trentième film. Plusieurs habitants de la région ont eu la chance de participer, en tant que figurants, au tournage.

Des figurants locaux

Depuis quelques semaines, la vallée d'Ax-les-Thermes a pris des allures de grand plateau de cinéma. À Orgeix, petit village, habituellement paisible, on vit au rythme du 7e art. Des comédiens à l'équipe technique, le tournage du nouveau film d'André Téchiné mobilise une quarantaine de personnes. Pour ce qui est des figurants, la production s'est tournée exclusivement vers la population locale, comme Magalie, une habitante de la région qui s'est retrouvée à l'écran par un drôle de concours de circonstances. "Mon frère était venu à la mairie pour remplir des papiers pour son mariage et l'équipe de production leur a demandé de jouer les mariés du film et moi je suis la témoin !", raconte Magalie.

Après de nombreux repérages dans les Alpes ou dans les Pyrénées, c'est finalement le département de l'Ariège qui s'est imposé naturellement à André Téchiné et à son équipe. "Les décors les plus savoureux, les plus beaux sont ici dans cette vallée magnifique", assure le directeur de production Bruno Bernard. Le long-métrage a reçu le soutien financier de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée en partenariat avec le CNC et le soutien logistique de la Commission du film Occitanie.

"C'est un département et une région où nous sommes très bien accueillis, où il y a un outil de travail matériel et personnel qui est réel", poursuit encore le directeur de production. Pour la ville et la région, ce tournage est une aubaine en termes d'image. "C'est un film qui va passer sur les écrans de la France entière et les gens qui verront les images de notre territoire, ils vont le trouver bien sympathique et ils auront raison", se réjouit Dominique Fourcade, le maire d'Ax-les-Thermes.

Ariège, nouvelle de terre de tournage (France 3 Occitanie)

Dans la mémoire d'un blessé de guerre

Trois ans après L’Adieu à la nuit, le nouveau film d'André Téchiné suit la convalescence d'un blessé de guerre. Les pieds sur terre raconte l’histoire d’un militaire en poste au Mali rapatrié à Paris à la suite d’une grave brûlure lors de l'explosion de son véhicule blindé. Les médecins parviennent à le remettre d’aplomb, mais le soldat souffre d'amnésie. Sa sœur le prend en charge chez elle, en Ariège, là où ils ont grandi, pour l’aider à se reconstruire et retrouver la mémoire.

À l'affiche du long-métrage écrit par André Téchiné et Cédric Anger, on retrouve deux jeunes comédiens découverts récemment sur les écrans. Benjamin Voisin (Été 85) et Noémie Merlant (Portrait de la jeune fille en feu) interpréteront les rôles principaux.