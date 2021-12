Périgord : un camion-boucherie qui sillonne les routes depuis quarante ans

M.Subra-Gomez, E.Maizy, N.Lachaud, Images drone : "Déclic et décolle"

Un bruit qui détonne dans le paysage, pourtant devenu familier pour les riverains : le klaxon du camion-boucherie de Jean-Jacques Lévy. Depuis quarante ans, il fait le tour des communes pour aller à la rencontre des habitants et vendre ses produits. "Ce ne sont que des personnes âgées, les jeunes ne sont pas là", précise-t-il. Le Périgord est le troisième département le plus vaste de France. "On était clients de son grand-père, de son papa aussi", raconte une acheteuse.

Une clientèle au rendez-vous depuis quarante ans

Car c’est une affaire de famille qui tourne depuis des années qu’a repris Jean-Jacques Lévy. Mais à presque 65 ans, le boucher réfléchit à prendre sa retraite. Une nouvelle qui inquiète ses clients. "Il y avait une clientèle fidèle depuis de nombreuses années, et c’est très important que ça continue", rapporte Patrick Delaugeas, maire de Sainte-Orse (Dordogne), un village déserté par les commerces. Pour certains habitants, Jean-Jacques Lévy constitue le seul contact humain de la journée.