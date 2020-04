"Shining", "Independence Day", "Les Noces Rebelles" : ce couple de comédiens confinés amuse la Toile avec ses détournements de films américains

Julien Pestel et Marion Creusvaux postent sur Instagram leurs doublages de films basés sur l'actualité du Covid-19.

Ils ont fait ça pour s'amuser, et aujourd'hui leurs vidéos font un tabac sur les réseaux sociaux. Julien Pestel et Marion Creusvaux doublent des films américains célèbres avec des dialogues inspirés de l'actualité du Covid-19. Depuis Limoges, ils postent leurs vidéos régulièrement sur Instagram. Vous n'avez pas pu y échapper et même votre smartphone en sourit. Depuis le début du confinement Julien Pestel et Marion Creusvaux publient sur Instagram sous le nom de Creustel des vidéos très inspirées.

Ce couple de comédiens limougeauds s'amuse à détourner les dialogues de films cultes américains comme Le Silence des Agneaux, Independance Day, Les Noces Rebelles ou encore Erin Brockovich, entre autres, avec des dialogues inspirés de la période que le monde traverse.

Les stars en période confinée

Ce qui était une volonté d'amuser les amis est devenu viral. Difficile de résister à la Shelley Duvall de Shining annonçant à Jack Nicholson qu'elle vient de faire un gratin de pâtes alors que celui-ci va devoir taper des attestations... ou à Leonardo DiCaprio demandant à la Kate Winslet des Noces Rebelles si elle se rend compte de ce que c'est de rester enfermé à regarder des téléfilms de Noël au mois de mars... ou encore le maléfique Anthony Hopkins du Silence des Agneaux s'inquiéter auprès de Jodie Foster de devoir rester confiné davantage

Résultat le compteur Instagram affiche 234 000 abonnés. "Les premiers jours c'était assez ludique mais ça devient une certaine charge de travail" confie le couple en souriant. Ce doublage représente 4 à 5 heures de travail par jour pour les deux comédiens.

Le résultat est bluffant de réalisme, comme dans cette scène d'Independence Day où d'un seul coup un acteur aux longs cheveux gris nous fait nous demander si l'on est dans la fiction ou la réalité.