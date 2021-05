Le tournage du nouvel "Astérix" de Guillaume Canet a débuté dans les magnifiques paysages du Sancy en Auvergne

Un an après avoir été annulé pour cause de pandémie, le tournage du nouveau film de Guillaume Canet, Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu, a commencé il y a quelques semaines près de Paris. Initialement, certaines scènes devaient être tournées en Chine, mais faute de pouvoir s’y rendre, l’équipe du film a dû se replier sur des contrées moins lointaines, mais tout aussi dépaysantes. Et c’est au pays des volcans, dans les grands espaces désertiques du massif du Sancy que le réalisateur est venu poser ses caméras pour cette cinquième aventure cinématographique du petit Gaulois. Des paysages dans lesquels doivent être tournées plusieurs scènes du film. Dont une grande bataille entre les armées romaine et chinoise, censée se dérouler dans l’Empire du Milieu avec plusieurs centaines de figurants, sélectionnés en mars dernier à Clermont-Ferrand.

Une aubaine pour le tourisme local

Ce tournage est une aubaine pour les professionnels du tourisme du Mont-Dore et de la Bourboule, les deux communes qui vont héberger durant trois semaines les centaines de techniciens, membres de la production et comédiens. Après des vacances de printemps gâchées par la pandémie, ce tournage sonne comme un démarrage en avance de la saison touristique estivale : "On a réservé l’hôtel pour eux et bloqué cinquante chambres. Pour nous, c’est une très bonne opération. Et comme les thermes vont pouvoir rouvrir à partir du 19 mai, on va enchaîner avec les curistes. Donc oui, on a le moral", se réjouit Nicole Bargain, propriétaire d'un hôtel au Mont-Dore.

Une bonne nouvelle également en matière de promotion du Sancy : le tournage de cette superproduction ne peut qu’entraîner des retombées positives pour tous les acteurs économiques du territoire : des monts du Sancy de plus en plus convoités pour leur nature sauvage par les réalisateurs de films, de téléfilms, de clips ou de pubs.

Prévu pour le second semestre 2022, Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu est très attendu avec un casting hors normes convoqué par Guillaume Canet qui se glisse pour l’occasion dans le costume d’Astérix. À ses côtés, Gilles Lellouche, Pierre Richard, Marion Cotillard, Philippe Katerine, Angèle, Big Flo et Oli, Ramzy ou encore José Garcia, et même… Zlatan Ibrahimovich.