L’exposition "Tactile Tour", qui fait découvrir l’art du bout des doigts aux malvoyants, en escale à La Rochelle

Permettre aux déficients visuels d’accéder à l’art, sous toutes ses formes, et plus largement à la culture. C’est une des missions de l’Association Valentin Haüy (AVH) qui œuvre depuis 130 ans partout en France pour aider les aveugles et les malvoyants et leur apporter les moyens de mener une vie normale. C’est ainsi qu’a été conçue cette exposition itinérante baptisée Tactile Tour, qui propose de découvrir du bout des doigts des œuvres célèbres reproduites en relief.

France 3 Poitou-Charentes : I. Hirsch / M. Knoll / F. Cavan / C. Pougeas

Ouverte à tous

En plus de les toucher, les visiteurs sont munis d’un dispositif audio qui va leur raconter chaque œuvre et ses spécificités. "C’est un guide audio, j’ai fait un enregistrement pour chaque œuvre afin de faciliter la visite tactile des déficients visuels. Ça leur donne des indications sur l’œuvre, les reliefs, les personnages, et ça leur permet d’apprécier davantage le tableau", explique Gigi Briffaut-Slagmulder, bénévole en charge de la culture de l’antenne locale de l’association.

Elle précise que cette expérience est ouverte à tous : "Il y a des visites organisées pour les voyants, avec les yeux bandés et les casques audio pour pouvoir se repérer, et ainsi appréhender les difficultés que peut rencontrer un déficient visuel".

L’association organise régulièrement des évènements culturels à destinations des déficients visuels, comme des pièces de théâtre en audio-description. En France, selon AVH, on estime que 65 000 personnes sont aveugles, et 1,2 million très malvoyantes.

Exposition Tactile Tour – jusqu’au 2 mars 2023 – Médiathèque Michel-Crépeau, avenue Michel Crépeau. 17000 La Rochelle. Accès libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Renseignements au 05 46 45 71 71.