Journée mondiale de lutte contre le sida : le dépistage, un enjeu majeur pour freiner les contaminations

En ce 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, médecins, associations et pouvoirs publics s’inquiètent toujours du nombre de nouvelles contaminations, on en déplore 6200 pour l’année 2019. Tous mettent l’accent sur l’importance du dépistage pour endiguer ou en tout cas considérablement ralentir les contaminations. "Une personne séropositive sous traitement qui a une charge virale indétectable a peu de risques de transmettre le virus. D’où l’importance du dépistage car en dépistant on trouve, en trouvant on traite et en traitant, on ralentit la circulation du virus", précise Sylvain Rouilhac de l’association Entr'AidSida Limousin.

Gratuit et anonyme

Pendant le confinement, les centres de dépistage du sida et autres maladies sexuellement transmissibles sont ouverts. Il suffit d’appeler pour obtenir un rendez-vous. Les tests, anonymes et gratuits, sont l’occasion, notamment pour les jeunes, de rencontrer des professionnels de santé à même de répondre à leurs questions ou leurs inquiétudes et de leur prodiguer quelques conseils. Une démarche importante qui peut aussi leur faire prendre conscience que, même si le sida tue moins en France, les traitements sont lourds et le rejet des malades est encore une réalité dans la société.

Aujourd’hui l'Onusida, l’agence de l’ONU en charge de la maladie a appelé les pays à intensifier leur action mondiale contre le VIH d’ici 2025. En 2019 au niveau mondial, 1,7 million de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH et 690 000 personnes sont décédées de maladies liées au sida. L’agence onusienne estime que 38 millions de personnes vivent avec le VIH et plus de 12 millions attendent un traitement.