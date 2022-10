Festival du film britannique de Dinard : "Winners" du réalisateur iranien Hassan Nazer rend hommage aux artistes de son pays

Le jury du festival du film britannique de Dinard, présidé cette année par José Garcia avait promis une 33e édition riche "de pépites originales". Promesse tenue avec Winners, le dernier film du réalisateur anglo-iranien Hassan Nazer.

France 3 Bretagne / K. Veillard / K. Hannedouche / N. Jacob

Hommage au cinéma iranien

Depuis plus de 20 ans, Hassan Nazer vit à Aberdeen en Ecosse. Mais le réalisateur iranien conserve un ancrage puissant avec son pays d'origine. Dans chacun de ses films, Utopia (2015), We're All Sinner (2013) et Black Day (2011), il narre des étapes compliquées que traversent ses protagonistes.

Winners, son dernier long métrage raconte l'histoire d'un petit garçon cinéphile d’origine afghane qui découvre par hasard une statuette des Oscars dans un village du désert iranien. Une épopée à la fois tendre et réaliste qui rappelle le cinéma des plus grands réalisateurs iraniens, Jafar Panahi, Abbas Kiarostami ou encore Asgar Farhadi. "Je voulais faire un film en hommage aux artistes iraniens et à mes réalisateurs fétiches", précise-t-il avant d'ajouter : "d'un bout à l'autre du film il y a des références à ces cinéastes et à ce qui est arrivé dans ce cinéma avec la réalité d'aujourd'hui comme décor. Donc ce film c'est un peu une histoire du cinéma iranien mêlée à l'histoire de mon enfance".

Lors de la présentation de son film, le réalisateur Hassan Nazer a profité de la séance pour déclarer son soutien à la cause féminine dans son pays dans le contexte qu'il traverse actuellement. Winners n'a pas encore de distributeur en France. En lui offrant une belle visibilité, le festival de Dinard pourrait bien permettre de résoudre cette question.