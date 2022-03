En Chartreuse, la Maison de Matéo accueille les jeunes et leurs parents endeuillés

C'est dans la Maison de Matéo située à Saint-Pierre-de-Chartreuse en Isère, qu'un groupe de jeunes endeuillés a trouvé refuge. Ici, dans ce lieu chaleureux, comme un cocon, les jeunes partagent leur peine après la perte d'un frère ou d'une sœur.

C'est l'association grenobloise Locomotive qui les aide à traverser l'épreuve du deuil. L'association est née d’un élan de solidarité porté par un médecin et un petit groupe de parents qui ont enduré le cancer de leur enfant et qui souhaitaient soutenir d’autres parents sur ce chemin difficile.

Entre eux, les jeunes accueillis l'appellent "La loco de l'entr'aide".

C'est un sentiment de joie de parler car cette colère ou cette haine ou cette tristesse elle reste là mais on a envie qu'elle parte et avec la loco d'entraide elle part tout doucement.

Ici à Saint-Pierre de Chartreuse, personne n'a oublié Matéo, ce jeune Isérois décédé en 2016 d'une leucémie à l'âge de 17 ans après s'être battu avec courage contre la maladie pendant trois ans. Avant de mourir, Matéo avait demandé à ses parents de poursuivre la lutte. Avec l'association Locomotive, ils tiennent leur promesse.

On est un peu pas bien et après quand on repart on est soulagés, on est mieux