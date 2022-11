Au zoo d'Amnéville, 900 lanternes chinoises accompagnent le visiteur dans un parcours onirique

FTR

Au zoo d'Amnéville, on a trouvé un vaccin contre la morosité hivernale. Dans les allées du parc, désertées à cette période de l'année, des animaux et des plantes fantastiques ont élu domicile. Luminescences est un parcours lumineux et sonore d'un kilomètre 400 organisé autour de l'animal et du végétal.

Six univers différents

900 lanternes, réalisées par des artistes et des artisans chinois, accompagnent le visiteur dans une promenade autour de 6 thématiques : "le potager en folie", "le sanctuaire des airs", "les jardins sous-marins", "les mystères de la nuit", "le pays des rêves" et "nos amis les petites bêtes". "Le spectateur est immergé dans un parcours merveilleux", commente la directerice du zoo, Albane pillaire. " c'est un voyage magique à travers six univers différents, tantôt très réalistes autour du monde animal et végétal, tantôt complètement psychédélique, un monde des rêves". Des chouettes qui semblent prêtes à s'envoler, aux girafes chamarrées en passant par les fleurs multicolores tout droit sorties d'un conte de fées, cette immersion dans un monde onirique est encore renforcée par la bande son du spectacle qui mêle musique et bruits de la nature.

900 lanternes chinoises sur le thème de l'animal et du végétal. (Capture d'écran France 3 Lorraine)

Outre son aspect visuel très réussi, Luminescences est une prouesse technique. Pour donner vies aux 900 lanternes faites de métal et de soie, les équipes du parc ont installé 8000 guirlandes électriques reliées par plus d'un kilomètre de cables électriques. Une débauche de lumières qui pourrait faire sourciller les défenseurs de l'environnement en ces temps de crise énergétique, mais c'est là toute la magie du festival : les milliers d'ampoules utilisées sont équipées de diodes très peu énergivores. Selon la directrice du zoo interrogée par nos confrères de Moselle TV, les cinq mois de spectacle ne représenteront qu'un pour cent de la consommation énergétique annuelle du parc. De quoi rêver sans culpabiliser.

Festival Luminescences, jusqu'au 25 mars 2023 au zoo d'Amnéville. Le spectacle débute à 17 heures. Fermeture du zoo les lundis, mardis et jeudis.