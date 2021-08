Au bord du lac de Genève, les concerts des Aubes Musicales réveillent en douceur leur public

Pourquoi ne pas changer sa routine matinale en allant faire un tour aux Aubes Musicales de Genève ? Ces concerts intimistes se dégustent entre 5 et 7 heures du matin les pieds dans l'eau au bord du lac de Genève, aux Bains des Pâquis... C’est tout de même mieux que de piquer du nez dans son café devant sa télé ! En tout cas, la formule a fait ses preuves auprès du public. “Moi j’ai l’impression qu’on va arriver au travail avec une autre attitude : moins embrumés et plus énergisés”, lance un spectateur, sourire aux lèvres. "C'est une bonne façon de débuter la journée, je pense qu'on va avoir un beau lever de soleil, une musique douce, et puis après on sera en forme pour aller bosser", ajoute un autre.

Une écoute particulière

Au programme, c'est le grand écart des styles : de la variété française au swing manouche en passant par les chants de Bretagne, il y en a pour tous les goûts, avec un accent mis sur les musiques du monde et les sons folkloriques. Le maître-mot des Aubes : la découverte musicale. L'accueil du public est tout particulier : un peu cotonneux mais pas moins enthousiaste. “Il y a une écoute particulière. Les gens sont très disponibles. Ils viennent pour le lever du soleil, mais pas que. Ça nous a surpris nous-mêmes parce qu’il y a vraiment beaucoup de monde pour une musique très intimiste”, se réjouit Marie Jeanson, une organistatrice.

Pas tout à fait sortis des bras de Morphée, les spectateurs vivent un moment magique, comme hors du temps. Une façon, aussi, "d'apprécier Genève d'une autre manière", selon une jeune femme. Certains complètent même leur expérience par un plongeon dans le lac.

15e édition des Aubes - Tous les matins jusqu'au 29 août - Bains des Pâquis, Genève - Réservations et informations sur le site de l'événement.