Au Pôle Pixel de Villeurbanne, une exposition dans les coulisses des effets spéciaux

Elle s’appelle Effets spéciaux, crevez l’écran ! Cette exposition a été imaginée, en 2017, par la Cité des sciences et de l’industrie de Paris, en co-production avec le CNC. Depuis, elle est itinérante. Elle vient de s’installer à Villeurbanne (près de Lyon), au Pôle Pixel, studio 24. Un lieu où l’on fabrique des films, des documentaires, des jeux vidéo… Bref, un site qui crée au quotidien beaucoup d’images et de magie. L’endroit idéal pour propulser le public dans le monde fantastique des trucages de cinéma. "L’expo est bien documentée. On peut rentrer dans le détail. Les gens sont acteurs et peuvent pratiquer", explique Géraldine Farage, directrice du Pôle Pixel.

Le public devient acteur

Le public est mis en situation, en studio, avec l’utilisation de techniques comme la motion capture. "C’est un effet spécial qui permet d’attribuer à une créature imaginaire les mouvements d’un acteur", précise Karine Tauzin, chargée des publics et de la médiation au Pôle Pixel. L’exposition propose également de se plonger dans l’histoire et l’évolution des effets spéciaux avec des trucages des années 30 qui fonctionnent encore comme les scènes de train, d’avion ou de voiture tournées en studio. Les paysages défilent comme si la séquence était filmée en extérieur. Le secret ? "La transparence des vitres permet de projeter des éléments en mouvement", explique Karine Tauzin.

En plus du tournage, les visiteurs découvrent d'autres étapes clés de la fabrication d’un film avec effets spéciaux : la préproduction, la postproduction et la diffusion dans les salles de cinéma.

L’exposition "Effets spéciaux, crevez l’écran !" est à découvrir jusqu’au 27 mars 2022. Pôle Pixel, 24-26-36 rue Emile Decorps à Villeurbanne (Métropole de Lyon).