À Toulouse, une exposition invite les visiteurs à faire le tri entre les vraies et les fausses informations

Imaginez une ville, ses quartiers, ses rues, ses commerces, truffés de pièges et de rumeurs. Une ville où le vrai et le faux se côtoieraient sans frontières. Cette ville imaginaire est l'objet d'une nouvelle exposition interactive à Toulouse. Intitulée "Esprit critique : détrompez-vous,!", elle invite les visiteurs à déjouer les fausses informations. À expérimenter au Quai des Savoirs jusqu'au 6 novembre 2022.

Décrypter le vrai du faux

Au gré de sa promenade, plus vraie que nature, le visiteur déambule dans la ville de Crityk. De la supérette à la pharmacie, de la mairie au kiosque à journaux, du restaurant au food truck, autant de lieux où les fake news se répandent. Messages publicitaires trompeurs, manipulation politique, fausses informations, tout le long du parcours, le public, équipé d'un bracelet connecté, doit déjouer les pièges grâce à des installations ludiques. Au kiosque de presse constitué en partenariat avec l’AFP, on découvre des journaux aux fausses unes. "Il fallait les classer entre celle qui me paraît la plus crédible ou pas... le message est tellement gros que je n'y crois pas du tout", rapporte une visiteuse. À la fin de chaque test, le public accède à une correction détaillée.

La chasse aux idées reçues

Cette cité fictive construite par des scientifiques a pour but d'analyser nos comportements et notre façon de penser et d’agir face à des faits mis en situation. À qui faire confiance ? Comment savoir si une information est fiable ? Ces ateliers tendent à renforcer notre esprit critique et déconstruire les idées reçues. À travers des expériences du quotidien, inspirées par les recherches en psychologie comportementale et sociale, en sciences cognitives et en sociologie, le parcours encourage le visiteur à démasquer les idées toutes faites et surtout à vérifier les informations. "Quand on est sûr de sa réponse et bien en fait on peut se tromper quand on ne va pas confronter nos idées avec d'autres personnes, avec des experts et que l'on ne va pas chercher la réponse à la source", explique Samia Harir, médiatrice au Quai des savoirs.

Cette expérience séduit les curieux car elle fait étrangement écho à l'actualité. "Avec tout ce que l'on entend sur le coronavirus, il faut toujours être sur ses gardes et avoir des sources bien concordantes et bien sûres", constate un visiteur. L'exposition est ouverte à tous les publics et plus particulièrement aux lycéens et collégiens avec des visites guidées. Objectif : retrouver la confiance dans les faits scientifiques et apprendre à se méfier de ses préjugés.

Exposition "Esprit critique : détrompez-vous !" : jusqu'au 6 novembre 2022 au Quai des Savoirs à Toulouse. Tarif : 7 € / 5 € (réduit) | Gratuit 1er dimanche du mois. Elle partira ensuite en tournée dans d'autres villes de France avant d'inaugurer la réouverture du nouveau Palais de la Découverte de Paris.

Retrouvez également "Vrai ou Fake", notre plateforme de fact-checking et de debunking de l'ensemble de l'audiovisuel public.