Disney accusé d'avoir éclairci la peau des princesses Tiana et Pocahontas dans son prochain dessin animé

Le deuxième opus des "Mondes de Ralph" n'est pas encore sorti mais plusieurs internautes dénoncent l'adaptation des personnages.

Depuis la publication d'une photo du futur dessin animé de Disney Les Mondes de Ralph 2 par Entertainment Weekly, vendredi 10 août, plusieurs internautes dénoncent la modification physique, selon eux, des personnages.

Sur cette image publiée sur le compte Instagram du magazine, on voit les princesses Disney allongées dans un salon rose en train d'écouter Elsa de La Reine des neiges, décrit le Huffington Post.

Problème, selon plusieurs internautes, la couleur de peau des princesses a été éclaircie. Les cheveux noirs de Tiana, l'héroïne de La princesse et la grenouille ont été éclaircis tout comme son teint. D'autres soulignent que la peau de Pocahontas a aussi été modifée. "Elle a les traits caucasiens !", s'indigne une internaute. Cette pratique, le colorisme, vise à favoriser les peaux plus claires et est présente dans plusieurs secteurs comme la mode ou le cinéma, reprend le Huffington Post.

NON JSUIS PAS D’ACCORD AVEC POCAHONTAS Pq elle est aussi claire de peau ?? Elle a les traits caucasiens on dirait elle s’appelle Sophie et elle va en vac en Normandie ❌❌ https://t.co/AUFMSXDA8I — Hoerreur (@Queen_Bxxch) 10 août 2018

I’m extremely confused as to who this is... was Princess Tiana’s skin tone and dark hair too hard to digitalize? pic.twitter.com/M2f30gjiBR — Lauren (@lolobaybee_) 10 août 2018

In today’s edition of “you tried it,” Disney decided to reinforce colorism by lightening Princess Tiana’s skin in #RalphBreaksTheInternet. Tiana was a dark skin Black woman in Princess and the Frog, now she has light skin and Eurocentric features. What happened to her wide nose? pic.twitter.com/YnX9eFPLm9 — The Cali Nerd (@TheCaliNerd) 9 août 2018

Ce n'est pas la première fois que Disney est critiqué pour ce genre de pratique. En décembre 2017, l'entreprise indiquait rencontrer des difficultés à trouver un acteur dont l'origine ethnique correspondrait à celle d'Aladdin pour un remake du dessin animé, note The Hollywood reporter (en anglais). Le Sunday Times (en anglais) a révélé par la suite que certains figurants blancs avaient été maquillés sur le tournage pour avoir une peau plus foncée.