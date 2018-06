Trois questions sur le suicide du chef américain Anthony Bourdain

Anthony Bourdain, chef américain mondialement célèbre, est mort en France, vendredi 8 juin, à l'âge de 61 ans. Il s'est suicidé dans un hôtel de luxe de Kaysersberg (Haut-Rhin), selon le parquet de Colmar. Franceinfo revient sur le décès de cette figure médiatique de la gastronomie.

Anthony Bourdain était surtout connu pour son émission de télévision culinaire "Parts Unknown", diffusée sur CNN, qui mettait à l'honneur la gastronomie des quatre coins du monde. "C'est très triste", a déclaré Donald Trump, présentant ses condoléances aux proches du chef cuisinier. "J'aimais son émission. C'était un personnage."

Trump on death of Anthony Bourdain: "I want to extend to his family my heartfelt condolences. That was very shocking. When I woke up this morning, Anthony Bourdain is dead. I enjoyed his show." pic.twitter.com/KYk8Q3gSaA