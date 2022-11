"On me laissait six mois" : la revanche de Dominique Loiseau sur un milieu qui avait prédit sa perte après le suicide de son mari, le chef triplement étoilé

En 2003, après le suicide du chef cuisinier Bernard Loiseau, récompensé en 1991 par trois étoiles au Guide Michelin, Dominique, son épouse et mère de ses trois jeunes enfants, a dû faire face à la tempête médiatique déclenchée par le geste de son mari.

Dans cet extrait d'"Envoyé spécial", elle revient sur une rumeur infondée qui avait alors circulé. "Quand il est décédé, le Guide Michelin était sorti, et il l'avait gardée, sa troisième étoile. Les personnes qui ont parlé de cela n'ont pas vérifié." Celui qui passait parfois pour un exalté, confiant "[se] mettre la pression en permanence pour ne jamais vivre dans la routine", était en réalité bipolaire... "mais ça, dans ces années-là, on n'en parlait pas".

"Il se disait que dans six mois, la maison serait fermée… C'était mal me connaître." Dominique Loiseau, PDG du groupe Bernard Loiseau dans "Envoyé spécial"

Ce qui aurait pu signer la fin du groupe Loiseau sera en fait le début d'une nouvelle aventure. Dominique sauve Le Relais de la Côte-d'Or, que le milieu de la gastronomie condamnait un peu vite à la fermeture, et ouvre même entre 2007 et 2017 trois autres établissements. Un à Dijon, un à Beaune, et un bistrot à Saulieu, à côté du restaurant étoilé. A la tête du groupe, elle a conservé l'appui du chef Patrick Bertron, qui a officié pendant vingt ans aux côtés de son mari. Et aujourd'hui, ses deux filles prennent la relève : l'aînée Bérangère à la direction du groupe familial, et la benjamine Blanche en cuisine.

Extrait de "La gastronomie en héritage", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 17 novembre 2022.

