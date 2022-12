Pour la troisième fois d'affilée, un Japonais est sacré champion du monde de pâté en croûte

Sûr de lui, le lauréat de 32 ans s'est entraîné avec le dernier vainqueur, un compatriote et un chef du Jura. Il s'appelle Ryutaro Shiomi et a été sacré lundi 5 décembre à Lyon. "On est sérieux, on travaille les détails", se réjouit son commis.

Le jury a tranché ! Le champion du monde 2022 de pâté en croûte est le japonais Ryutaro Shiomi ! https://t.co/SwawGiqOEj pic.twitter.com/BChbxZ7FeZ — Pâté en croûte France (@Pate_croute_fr) December 5, 2022

"Ils ont compris l'esprit de ce concours"

Pour la troisième fois d'affilée, c'est un Japonais, restaurateur à Kobé, qui a devancé les 13 autres finalistes français, américains, canadiens et suisses. Le chef lyonnais et organisateur de l'événement, Christophe Marguin, avance une explication : "Je pense qu'ils ont compris l'esprit de ce concours. Ils ont compris le goût et ils travaillent en équipe, ce que font souvent les pays nordiques au Bocuse d'Or. Ce n'est pas la cuisine qu'on va manger chez eux mais c'est des gens qui arrivent à s'imprégner des choses, qui les comprennent, qui écoutent quand ils veulent réussir quelque chose. Quand on gagne, c'est qu'on est le meilleur !"

"Maintenant, vous pouvez trouver du pâté croûte dans beaucoup de restaurants. C'est l'avenir !" Tony Capocci, restaurateur à Megève à franceinfo

Pour Tony Capocci, restaurateur à Megève et médaillé de bronze, le pâté en croûte, c'est sérieux. "C'est la passion qui compte. Quand on fait un pâté croûte, on met l'amour pour le faire et, en plus, le choix des viandes, l'accord de tous les goûts, c'est hyper technique", assure le spécialiste. En revanche pour la prononciation, entre "pâté croûte" à la lyonnaise ou "pâté en croûte", le jury n'a toujours pas tranché !