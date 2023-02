Le Letton Raimonds Tomsons remporte le concours du meilleur sommelier du monde, la Française Pascaline Lepeltier arrive quatrième

La Danoise Nina Jensen est quant à elle devenue la vice-championne pour la deuxième édition consécutive de cette compétition triennale.

Le Letton Raimonds Tomsons a remporté à Paris le concours du meilleur sommelier du monde, dimanche 12 février, tandis que la Danoise Nina Jensen est devenue la vice-championne pour la deuxième édition consécutive de cette compétition triennale.

"Je suis extrêmement heureux, je ne pouvais pas imaginer une meilleure ville que Paris ou un meilleur pays que la France pour ce titre", a déclaré le Letton sur la scène de la finale, qui s'est déroulée en public dans le stade couvert de la Défense Arena aux portes de Paris.

Une Française arrive quatrième

Moins artistique et détendu, mais plus précis, Raimonds Tomsons a battu Nina Jensen, qui a impressionné les spectateurs par son assurance, selon les commentaires en ligne sur le concours. La candidate française Pascaline Lepeltier, détentrice des titres de meilleur sommelier et meilleur ouvrier de France, est arrivée quatrième. Elle participait pour la première fois à une compétition internationale.