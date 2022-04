BRUT

En 2016, elle a appris qu’elle était devenue la plus jeune cheffe étoilée de France à seulement 21 ans.

“À 13h, j’ai le patron du resto qui vient avec un bouquet de fleurs. Il commence à se mettre à genoux devant moi, il me dit : Ouais, je suis devant la plus jeune cheffe étoilée de France.”, se remémore-t-elle.

Aujourd’hui elle a 27 ans et elle possède son propre restaurant à Paris.

“Notre métier, c’est un métier de passion”

Accompagnée d’une petite équipe de 4 personnes, Julia Sedefdjian est à la tête du restaurant Baieta à Paris.

Désireuse de transmettre sa passion aux autres et de former les plus jeunes, Julia affirme à propos de son titre de plus jeune cheffe étoilée : “J’attends d’être détrônée, maintenant, j’ai envie qu’il y ait un jeune ou une jeune qui prenne ma place”.