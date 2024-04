Le prix de la meilleure baguette de Paris remis à une boulangerie du 11e arrondissement

La boulangerie Utopie, située dans le 11e arrondissement de la capitale, a remporté jeudi 25 avril l'édition 2024 de la meilleure baguette de Paris. L'établissement, situé rue Jean-Pierre Timbaud, aura l'honneur de fournir l'Elysée pour l'année à venir et empoche 4 000 euros. Le titre a été accordé à Xavier Netry par six Parisiens et Parisiennes tirés au sort, un adjoint et deux professionnels. Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, a salué cette victoire sur son compte X.

Tout le monde se rue chez Utopie, rue Jean-Pierre Timbaud #Paris11 ! ❤️🥖



Bravo à Xavier Netry et à toute l’équipe de la boulangerie Utopie, les grands gagnants du prix de la meilleure baguette de Paris. pic.twitter.com/a8TLeti8GM — Emmanuel Grégoire (@egregoire) April 25, 2024

Cinq critères ont été pris en compte pour comparer les différentes traditions : la cuisson, le goût, la mie, l'alvéolage et l'aspect. Pour participer à ce concours organisé par la ville et le Syndicat des boulangers-pâtissiers du Grand Paris, certaines règles devaient être respectées : une taille comprise entre 50 et 55 cm, un poids entre 250 et 270 g et une teneur en sel d'un niveau de 16,8 g/kg de farine. Le prix sera remis à Xavier Netry le 7 mai, lors de la fête du pain, par la maire Anne Hidalgo.