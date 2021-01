Côte-d'Or : immersion avec les moines de l'abbaye Notre-Dame de Cîteaux, fondatrice au XIIe siècle de l'ordre cistercien

À l'abbaye Notre-Dame de Cîteaux, située à Saint-Nicolas-Lès-Cîteaux (Côte-d'Or), 15 moines se sont engagés pour "chercher à aller plus loin dans [leur] humanité, dans [leur] relation avec Dieu", témoigne l'un d'entre eux. Ils vivent retirés, mais pas coupés des préoccupations du monde. "On est proches de ceux qui subissent de plein fouet le Covid et ses conséquences. La première leçon, c'est un désir de solidarité", confie un moine.



Une ferme et une production de fromages

Chaque matin, à 4 heures, l'église s'éveille. Depuis près de 1 000 ans, le rythme est le même. Mais les journées ne se résument pas aux sept prières quotidiennes. Sous les toits de l'abbaye, les textes sacrés sont étudiés. Non loin du scriptorium, à l'infirmerie, les frères sont aux petits soins pour leurs aînés. L'abbaye possède également sa propre ferme et ses moyens de production, à quelques mètres. 125 000 fromages sont fabriqués chaque année par les moines et des laïcs, salariés agricoles.

