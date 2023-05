Corée du Sud : un étudiant mange la banane qui faisait partie d'une œuvre de l'artiste Maurizio Cattelan

Le jeune homme a déclaré avoir eu "faim" après avoir sauté le petit-déjeuner.

Geste grotesque ou coup de génie ? Alors qu'il visitait tranquillement une exposition du Leeum Museum of Art de Séoul (Corée du Sud), un étudiant en art a mangé une banane faisant partie de l'installation de l'artiste italien Maurizio Cattelan, rapporte, lundi 1er mai, la BBC. Le jeune homme a déclaré avoir eu "faim" après avoir sauté le petit-déjeuner.

L'œuvre d'art intitulée "Comedian" et intégrée à l'exposition "WE" de Maurizio Cattelan, consistait en une banane mûre collée sur un mur. Dans une vidéo mise en ligne par le média sud-coréen KBS, on aperçoit l'étudiant, Noh Huyn-soo, manger le fruit puis re-scotcher la peau au mur. Il a expliqué qu'il considérait le travail de l'artiste italien comme une rébellion contre l'autorité. En ce sens, son geste devrait être interprété comme "une autre rébellion contre la rébellion".

"Endommager une œuvre d'art peut aussi être vu comme une œuvre d'art, j'ai pensé que ce serait intéressant... N'est-ce pas scotché là pour être mangé ?", a-t-il relevé dans des propos relayés par la BBC. Lorsque Maurizio Cattelan a été informé de l'incident, il a simplement déclaré :"Pas de problème du tout". Aucune poursuite ne sera donc engagée contre l'étudiant.

Ce n'est pas la première fois que les œuvres de Maurizio Cattelan sont mangées par un visiteur. En 2019, l'artiste d'origine géorgienne David Datuna a consommé l'une de ses bananes, d'une valeur de 120 000 dollars (110 000 euros), à la foire d'art contemporain Art Basel de Miami.