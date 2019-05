VIDEO. "Quentin Tarantino est l'une des voix les plus uniques de notre industrie", estiment Leonardo DiCaprio et Brad Pitt

Quentin Tarantino est de retour avec son neuvième long-métrage, Once Upon a Time... in Hollywood. Au lendemain de sa projection au festival de Cannes, les acteurs Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et l'actrice Margot Robbie ont répondu aux questions du "20 heures" de France 2, jeudi 23 mai.

Aussi confirmés soient-ils, ces acteurs n'ont guère hésité avant d'accepter le tournage. "Quand quelqu'un comme Quentin Tarantino vous appelle, que vous soyez sur Terre, sur Mars ou même sur Pluton, vous faites attention à ce qu'il vous propose", a résumé Leonardo DiCaprio. Il est l'une des voix les plus uniques de notre industrie". Ils se sont rendus séparément chez lui, séparément, afin de lire le scénario. "J'y suis retourné une deuxième fois, c'était le même scénario mais avec des taches de café, un peu écorné, ajoute Brad Pitt. Nous sommes tous passés par le même rituel à la Tarantino".

Quentin Tarantino, "une filmographie offerte au monde"

Quentin Tarantino rend un hommage émouvant au cinéma qui l'a construit enfant, empreint de mélancolie, d'humour noir et de pics de violence savamment dosés. Le film conte les pérégrinations, dans le Los Angeles en mode hippie de 1969, de deux amis, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), acteur-vedette de téléfilms de genres type western, et Cliff Booth (Brad Pitt), sa doublure cascades et homme à tout faire. " Je voulais que [mon] personnage soit une catastrophe ambulante, résume Leonardo DiCaprio. Il part littéralement en morceaux".

Quentin Tarantino a expliqué par le passé qu'il s'arrêterait après dix films. "Je pense que nous tous, nous dirons oui [pour participer au prochain]. Je pense qu'il est sérieux (...). Il s'arrêtera à dix, estime Leonardo DiCaprio. [C'est] une filmographie offerte au monde. C'est pour ça que nous sommes là, pour participer à la mosaïque artistique".